Prestito di titoli in ETF

Secondo la direttiva europea sui fondi UCITS, tutti i titoli (100%) raccolti in un fondo possono essere effettivamente prestati. In pratica, però, le grandi società di fondi stabiliscono i propri limiti massimi. La quota effettiva, ad esempio per gli ETF di UBS, è pari al 50% del valore patrimoniale netto.

Il fattore decisivo per gli investitori è che più alta è la percentuale di titoli prestati rispetto al valore patrimoniale netto, più alto è il rischio di insolvenza.

Anche se il collaterale serve a coprire l'eventuale fallimento del mutuatario, vale la pena dare un'occhiata ai diversi fornitori. Sebbene tutti i fornitori di ETF trasferiscano la loro garanzia in un conto di garanzia separato e indipendente o in un conto di custodia, il valore percentuale che fornisce informazioni su quanto le rispettive transazioni di prestito titoli siano "sovra-assicurate" varia da fornitore a fornitore. Per UBS ETF è almeno il 105% e per BlackRock è almeno il 102,5% dei titoli presi in prestito.