BlackRock ETP Landscape Report

Die Tendenz zu defensiver Positionierung in einem volatilen Marktumfeld verzeichneten im März Anleihen‑ETPs, mit den höchsten Zuflüssen von 33,2 Milliarden Dollar bei Zins‑ETPs, womit sogar der bisherige Rekord vom Mai 2022 übertroffen wurde. In US‑Treasuries flossen 28,6 Milliarden Dollar und 3,4 Milliarden Dollar in europäische Staatsanleihen, davon mehr als 2,0 Milliarden Dollar in Papiere mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Die globalen Kreditströme zeigten eine gemischte Stimmung: Die Zuflüsse im Investment‑Grade‑Bereich (IG) drehten ins Positive ($0,4 Mrd.). Die Abflüsse im High‑Yield‑Bereich (HY) schwächten sich ab, blieben aber bestehen (‑$1,3 Mrd.).