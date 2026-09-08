ETF-Marktbericht
Der wöchentliche ETF-Marktbericht informiert über ETF-Trends und den ETF-Handel.
Der wöchentliche ETF-Marktbericht der Börse Frankfurt informiert über ETF-Trends und den ETF-Handel der vergangenen Woche. Erfahren Sie, welche ETFs bei Anlegern auf besonderes Interesse stoßen.
Das Wichtigste in Kürze: ETFs: Käufer setzen auf Aktien und Rohstoffe
Globale ESG-Strategien und US-Aktienfonds mit Ausschüttungsfokus sind aktuell die bevorzugten Investments.
Branchenseitig werden Tracker der Versorger-Aktien verkauft.
Während Öl- und Goldprodukte weiterhin auf den Einkaufslisten stehen.
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8. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kaufneigung im ETF-Handel bleibt ausgeprägt. „Bei anziehenden Umsätzen hatten wir ca. 50 Prozent mehr Käufe als Verkäufe“, berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank AG. Frank Mohr von der Société Générale kommt auf einen ähnlich deutlichen Überhang: Fast zwei Drittel der Orders entfallen auf Käufe. Begünstigt wird das Geschäft durch die Sparplanausführungen zum Monatsanfang. Der Anteil der Aktien-ETFs am Umsatz der Société Générale liegt auch deshalb mit 80 Prozent über dem üblichen Niveau.
ESG und passives Einkommen gefragt
Im Handel mit global investierten ETFs verlagert sich das Umsatzvolumen laut Heinrich vor allem auf ESG-Themen. Gefragt sind der Xtrackers World Green Tech Innovators (LU2859392081) und der Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned (IE000UZCJS58). Der Baader-Händler registriert zudem Interesse an US-Strategien mit Fokus auf passives Einkommen. Gekauft werden der Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield (IE000SRQBBT6) und der aktiv gemanagte JPMorgan US Equity Premium Income (IE000RE0SQM6). Positionen im iShares S&P 500 3% Capped (IE000YIXESS9) werden dagegen reduziert. In diesem Index ist die Gewichtung einzelner Unternehmen aus dem S&P 500 auf jeweils 3 Prozent begrenzt. Mohr meldet für US-Aktien-ETFs einen deutlichen Kaufüberhang. Auf den Einkaufslisten stehen der Amundi Core MSCI USA (IE000FSN19U2) und besonders der Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012). Frank Wollnitz von der ICF Bank sieht hingegen Verkäufe des Amundi Core Nasdaq-100 Swap (LU2197908721).
Europa mit leichtem Kaufüberhang
ETFs mit europäischen Aktien kommen nach Angaben von Mohr ebenfalls auf etwas mehr Käufe als Verkäufe. Gefragt sind die STOXX Europe 600-Produkte von iShares (DE0002635307) und Amundi (LU0908500753) sowie der iShares Core MSCI Europe (IE00B4K48X80). Value spielt ebenfalls eine Rolle. Heinrich sieht Käufe des Amundi MSCI Europe Value Factor (LU1681042518), während der Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned (LU2130768844) auf der Verkaufsseite steht. Mohr hebt darüber hinaus den aktiv gemanagten JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active (IE00BF4G7183) hervor. Auf Jahressicht hat der ETF mit einem Plus von gut 22 Prozent leicht besser abgeschnitten als klassische Indexfonds auf die Benchmark MSCI Europe. Auf lange Sicht ist die Performance nahezu identisch. Für deutsche Aktien halten sich Käufe und Verkäufe insgesamt die Waage. Anlegerinnen und Anleger setzen hier trotzdem klar auf weiter steigende Kurse. Der Amundi Core DAX (LU2611732046) und der zweifach gehebelte Amundi LevDAX Daily (LU0252634307) werden gekauft, während der auf fallende Kurse ausgerichtete Xtrackers ShortDAX Daily Swap (LU0292106241) verkauft wird.
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Utilities verdrängen Technologie von der Spitze
Im Handel mit Branchen-ETFs liegen die Tech-Produkte ausnahmsweise nicht auf Platz eins. Führend sind diesmal die Utilities, also Versorgungsunternehmen, die grundlegende Infrastrukturleistungen bereitstellen. Verantwortlich dafür sind vor allem größere Verkaufsorders im Amundi MSCI Water (FR0010527275). Deutliche Abgaben gibt es auch im iShares S&P 500 Utilities Sector (IE00B4KBBD01). Ein anderes Bild zeichnet Wollnitz für den L&G Clean Water (IE00BK5BC891). Die Kundschaft der ICF Bank greift hier überwiegend zu.
Öl und Gold werden gekauft
Große Umsätze meldet Wollnitz aus dem Rohstoffhandel. Hier überwiegt die Kaufseite deutlich. Der Ölpreis zieht nach Angaben des Händlers angesichts der geopolitischen Lage wieder an. Anlegerinnen und Anleger greifen in diesem Umfeld vor allem zum WisdomTree Brent Crude Oil ETC (JE00B78CGV99). Gefragt sind außerdem Goldprodukte. Wollnitz sieht Käufe des Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und des währungsgesicherten Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Als Hintergrund nennt er die anhaltenden Inflationsängste aufgrund der hohen Energiekosten.
Kurzläufer und Pfandbriefe gesucht
Im Handel mit Anleihe-ETFs stehen vor allem Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten auf den Einkaufslisten. Mohr meldet Käufe des aktiv gemanagten PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond (IE000FDU4IY8), der nach ESG-Kriterien gefilterte Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von null bis vier Jahren hält. Deutlich nachgefragt wird zudem der iShares EUR Covered Bond (IE00B3B8Q275). Dieser Indexfonds investiert in Pfandbriefe mit Restlaufzeiten von mindestens einem Jahr.
Von Thomas Koch, 8. September 2026, © Deutsche Börse AG
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