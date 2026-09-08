ETF-Marktbericht

Im Handel mit Branchen-ETFs liegen die Tech-Produkte ausnahmsweise nicht auf Platz eins. Führend sind diesmal die Utilities, also Versorgungsunternehmen, die grundlegende Infrastrukturleistungen bereitstellen. Verantwortlich dafür sind vor allem größere Verkaufsorders im Amundi MSCI Water (FR0010527275). Deutliche Abgaben gibt es auch im iShares S&P 500 Utilities Sector (IE00B4KBBD01). Ein anderes Bild zeichnet Wollnitz für den L&G Clean Water (IE00BK5BC891). Die Kundschaft der ICF Bank greift hier überwiegend zu.

Öl und Gold werden gekauft

Große Umsätze meldet Wollnitz aus dem Rohstoffhandel. Hier überwiegt die Kaufseite deutlich. Der Ölpreis zieht nach Angaben des Händlers angesichts der geopolitischen Lage wieder an. Anlegerinnen und Anleger greifen in diesem Umfeld vor allem zum WisdomTree Brent Crude Oil ETC (JE00B78CGV99). Gefragt sind außerdem Goldprodukte. Wollnitz sieht Käufe des Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und des währungsgesicherten Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Als Hintergrund nennt er die anhaltenden Inflationsängste aufgrund der hohen Energiekosten.

Kurzläufer und Pfandbriefe gesucht

Im Handel mit Anleihe-ETFs stehen vor allem Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten auf den Einkaufslisten. Mohr meldet Käufe des aktiv gemanagten PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond (IE000FDU4IY8), der nach ESG-Kriterien gefilterte Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von null bis vier Jahren hält. Deutlich nachgefragt wird zudem der iShares EUR Covered Bond (IE00B3B8Q275). Dieser Indexfonds investiert in Pfandbriefe mit Restlaufzeiten von mindestens einem Jahr.

Von Thomas Koch, 8. September 2026, © Deutsche Börse AG