ETF-Marktbericht

25. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die bislang gut laufende Berichtssaison stützt die Aktienmärkte, ETFs bleiben gesucht. „Bei leicht anziehenden Umsätzen hatten wir rund 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe“, berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Auch Torben Bendt von Lang & Schwarz meldet einen klaren Kaufüberhang. Der DAX steht am Dienstagmorgen bei 15.856 Punkten und ist damit seit Jahresanfang um 12,5 Prozent gestiegen. Der S&P 500 hatte gestern mit 4.137 Punkten geschlossen, ein Plus von 8,2 Prozent in diesem Jahr. „Erneut werden überwiegend europäische ETFs gehandelt“, stellt Heinrich fest. Hier seien es zum einen klassische ETFs auf den Euro Stoxx 50, den Stoxx Europe 50 und den MSCI Europe, auch in ESG‑Varianten. Umsatzstark präsentierten sich aber auch Small Cap‑ und Wachstums‑ETFs wie der iShares MSCI EMU Small Cap (IE00B3VWMM18) und der Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 (DE000ETFL037).

Momentum: Werden die Ersten die Ersten sein?

Bei Trackern von weltweiten Aktien sind Heinrich zufolge derzeit Momentum‑ und Value‑ETFs gefragt, konkret der iShares MSCI World Momentum Factor ESG (IE000L5NW549), der Xtrackers MSCI World Momentum (IE00BL25JP72) und der iShares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59). Die Idee hinter Momentum‑ETFs: Aktien, die in den letzten drei bis sechs Monaten überdurchschnittlich gut gelaufen sind, machen dies in der Regel auch weiter – zumindest in einer Aufwärtsbewegung des Marktes. Value‑ETFs bilden unterdessen Aktien ab, die aktuell zu niedrig bewertet sind, etwa gemessen am Kurs‑Gewinn‑Verhältnis. Was US‑Aktien angeht, setzen Kund*innen der Baader Bank gerne auf große Indizes wie den MSCI USA (IE00BK1PV445) und den Nasdaq 100 (DE000A0F5UF5), gerne auch mit ESG‑Filter (IE00BHZPJ908).