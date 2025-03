Themen-ETF: Die Flugzeugbranche befindet sich im Aufwand

Die Flugzeugbranche knüpft wieder an ihre Erfolge aus der Vor-Corona-Zeit an. Deswegen rückt jetzt ein Reise-ETF in den Fokus.

Der mit Abstand größte deutsche Flughafen erholt sich von der Pandemie-Zeit. Mit knapp 60 Millionen Passagieren im Vorjahr kann der Frankfurter Flughafen an seine Erfolgsgeschichte aus der Vor-Corona-Zeit zwar noch nicht ganz anschließen, dennoch ist eine klare Erholung zu verzeichnen. „Die Erholung am Main-Airport steht exemplarisch für eine ganze Branche. Es wird wieder geflogen. Nutzten 2019 laut dem internationalen Verband IATA rund 4,4 Milliarden Menschen ein Flugzeug, dürften es Schätzungen nach im kommenden Jahr rund 5,6 Milliarden Passagiere sein“, sagt Markus Zschaber, geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH in Köln. Natürlich seien darunter viele Vielflieger, sodass am Ende die tatsächliche Zahl an verschiedenen Fluggästen geringer sei, doch das ändere nichts an der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen.