Tourismusaktien: Eine Branche kämpft sich zurück

Keine Branche litt mehr unter der Coronapandemie als die Tourismusbranche. Anleger können bei Tourismusaktien wieder einsteigen.

Die Deutschen zieht es wieder ins Ausland. Im ersten Halbjahr 2023 erwartet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft ein Sitzplatzangebot in der Größenordnung von rund 78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus aus dem Jahr 2019. Die erste größere Reisewelle in diesem Jahr über Ostern zeigte ein Plus von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau und erreichte 8,8 Millionen Passagiere. Die Entwicklungen in Deutschland kann man mit kleinen regionalen Unterschieden auf die Welt übertragen. Nach fast dreijähriger Pause sind die Menschen wieder reiselustig. Profitieren dürften davon Reisebüros- und -veranstalter, Hotels, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen.