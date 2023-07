Antrag angenommen: Kommt nun bald der Krypto-ETF von BlackRock?

Krypto-ETFs bald auch in Europa?

„Was wir mit Krypto zu tun versuchen, ist die Demokratisierung aller Kryptowährungen und ihre Verbilligung für Investoren. Die Geldspanne für Kryptowährungen ist sehr groß. Es untergräbt einen Großteil der Rendite, […] weil es im Moment viel Geld kostet, Bitcoin zu handeln und es kostet viel Geld, da wieder rauszukommen. Wir hoffen also, dass unsere Regulierungsbehörden diese Einreichungen als einen Weg zur Demokratisierung von Kryptowährungen betrachten, und wir werden in Zukunft sehen, wie sich das auswirkt“, sagte BlacRock-CEO Larry Fink jüngst gegenüber Medienvertretern. Er glaubt daran, dass Krypto-ETFs eine wichtige Revolution für das Finanzwesen sein könnten. Langfristig hält er Bitcoin für „die Digitalisierung von Gold“. Ob der ETF seines Unternehmens ein erster Schritt in diese Richtung sein wird, wird sich zeitnah zeigen. Sagt die SEC „ja“, dürfte das für viele weitere Anbieter Türen öffnen – zumindest in den USA.

In vielen europäischen Ländern ist die Situation dagegen anders. Hier regeln die UCITS-Richtlinien, welche Art von Portfolios auf den Markt kommen dürfen. Bislang schließen diese Richtlinien einen Fonds mit nur einer Komponente aus. Diversifikation ist entscheidend – einzelne Bestandteile eines ETFs dürfen nur bis zu 20 Prozent ausmachen. Ein Krypto-ETF oder spezifischer Bitcoin-ETF kann diese Voraussetzung nicht erfüllen – die Schwankungsbreite ist dafür zu hoch. Auch eine transparente und insbesondere stabile Kostenstruktur könnten Krypto-ETFs nicht garantieren. Denn eine hohe Volatilität erfordert oft rasches Handeln, was die Kosten treibt. ETFs sind aber generell kostengünstige Anlageprodukte und somit nur schwierig mit Kryptos zu vereinbaren. Die Verlustrisiken wären mit denen anderer ETFs nicht vergleichbar. Das ist insbesondere für unerfahrene Anlegerinnen und Anleger problematisch. Es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass die UCITS-Richtlinien zeitnah gelockert werden.

Investieren via Krypto-ETNs

Europäische Anlegerinnen und Anleger, die in Kryptowährungen investieren möchten, müssen derzeit also andere Möglichkeiten finden.Eine gute Alternative sind etwa Krypto-ETNs, die in einen Korb verschiedener Kryptos investieren und so die Möglichkeit bieten, mit nur einem Produkt Geld in mehrere Kryptowährungen anzulegen. Der VanEck Crypto Leaders ETN (WKN: A3GWEU) ist hierfür gut geeignet. Das Produkt bietet Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung mehrerer Kryptowährungen zu partizipieren. Im Korb enthalten sind die derzeit größten und liquidesten digitalen Vermögenswerte: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot und Litecoin. Das Produkt konnte sich in diesem Jahr bereits um 48,21 Prozent in der Wertentwicklung steigern.