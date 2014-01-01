extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)

50 %Aktienquote
0,31 % p.a.Portfolio TER
01.01.2014 Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung

Durch die gezielte Kombination überschneidungsfrei quartalsweise ausschüttender Dividenden- und Anleihen-ETFs lässt sich eine regelmäßige monatliche Ausschüttung realisieren. Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 zahlt im Januar, April, Juli und Oktober. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ergänzt dies mit Ausschüttungen im Februar, Mai, August und November. Für die verbleibenden Monate – März, Juni, September und Dezember – sorgt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF, der gleichzeitig eine zusätzliche regionale Diversifikation in Schwellenländer bringt.

Ergänzt wird das Portfolio durch den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF, der als Anleihekomponente dient und zur Stabilität sowie zur Ertragsdiversifikation beiträgt.

Das „Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)“-Portfolio kann selbstverständlich flexibel gestaltet werden. Im Bereich Alternative-ETFs findet man weitere Produkte, mit denen sich die Zusammenstellung individuell erweitern oder bestehende Positionen ersetzen lassen.

Die dargestellten Gewichtungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten entsprechend der persönlichen Anlageziele und Risikoneigung angepasst werden.

Tipp: Jetzt dein eigenes ETF-Musterportfolio anlegen und testen. Der extraETF Portfolio Tracker macht es möglich – kostenlos und einfach. Jetzt anmelden!

Renditekennzahlen

1 Monat+1,88 %
3 Monate+3,69 %
6 Monate-2,29 %
Lfd. Jahr-1,28 %
1 Jahr+7,49 %
3 Jahre+10,92 % (3,66 % p.a.)
5 Jahre+28,90 % (5,25 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2014)+89,01 % (5,64 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0,31 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.5,40 %
Portfolioerstellung01.01.2014

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen).

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
50,00 %
Andere
Andere
+6,49 %
0,23 %
Anleihen
16
 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
20,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4,31 %
0,45 %
Aktien
15
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
15,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4,70 %
0,46 %
Aktien
16
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
15,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+6,14 %
0,25 %
Aktien
12
Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20250,8 %0,8 %-2,4 %-4,6 %1,7 %-0,2 %3,5 %0,9 %-1,28 %5,40 %
20240,3 %0,6 %2,1 %-0,1 %1,2 %0,5 %2,0 %0,8 %2,2 %-0,6 %3,4 %-0,5 %12,47 %5,45 %
20232,4 %-0,0 %-1,9 %-0,7 %-0,4 %1,1 %2,0 %-0,7 %-0,7 %-2,5 %2,8 %3,3 %4,81 %5,40 %
2022-1,0 %-2,7 %1,0 %-0,4 %-0,3 %-4,8 %3,8 %0,0 %-5,1 %0,0 %1,9 %-2,7 %-7,84 %4,81 %
2021-0,8 %1,1 %3,3 %-0,5 %0,4 %1,7 %-0,7 %1,8 %0,1 %0,1 %-0,2 %2,8 %13,37 %4,35 %
20200,3 %-4,3 %-16,2 %6,9 %2,5 %1,0 %-2,2 %0,0 %-0,7 %-0,0 %5,0 %1,5 %-8,63 %
20195,0 %1,5 %2,1 %0,5 %-1,6 %2,5 %1,5 %-0,5 %2,4 %-0,1 %1,0 %2,1 %17,81 %
2018-1,1 %-0,4 %-0,4 %1,7 %1,2 %-1,1 %2,5 %-1,4 %1,3 %-1,1 %1,4 %-2,7 %-1,35 %
2017-1,1 %4,1 %-0,6 %-1,0 %-1,4 %-2,4 %-2,1 %-0,1 %0,7 %1,2 %-2,0 %0,6 %-0,54 %
2016-1,0 %1,5 %1,0 %1,8 %1,8 %3,7 %2,4 %0,4 %0,5 %0,7 %1,3 %3,8 %16,17 %

