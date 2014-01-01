Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)
Beschreibung
Durch die gezielte Kombination überschneidungsfrei quartalsweise ausschüttender Dividenden- und Anleihen-ETFs lässt sich eine regelmäßige monatliche Ausschüttung realisieren. Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 zahlt im Januar, April, Juli und Oktober. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ergänzt dies mit Ausschüttungen im Februar, Mai, August und November. Für die verbleibenden Monate – März, Juni, September und Dezember – sorgt der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF, der gleichzeitig eine zusätzliche regionale Diversifikation in Schwellenländer bringt.
Ergänzt wird das Portfolio durch den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF, der als Anleihekomponente dient und zur Stabilität sowie zur Ertragsdiversifikation beiträgt.
Das „Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)“-Portfolio kann selbstverständlich flexibel gestaltet werden. Im Bereich Alternative-ETFs findet man weitere Produkte, mit denen sich die Zusammenstellung individuell erweitern oder bestehende Positionen ersetzen lassen.
Die dargestellten Gewichtungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten entsprechend der persönlichen Anlageziele und Risikoneigung angepasst werden.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+1,88 %
|3 Monate
|+3,69 %
|6 Monate
|-2,29 %
|Lfd. Jahr
|-1,28 %
|1 Jahr
|+7,49 %
|3 Jahre
|+10,92 % (3,66 % p.a.)
|5 Jahre
|+28,90 % (5,25 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2014)
|+89,01 % (5,64 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|4
|Portfoliokosten (TER)
|0,31 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|5,40 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2014
Wertentwicklung
Regionen bzw. Assetklassen
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|0,8 %
|0,8 %
|-2,4 %
|-4,6 %
|1,7 %
|-0,2 %
|3,5 %
|0,9 %
|—
|—
|—
|—
|-1,28 %
|5,40 %
|2024
|0,3 %
|0,6 %
|2,1 %
|-0,1 %
|1,2 %
|0,5 %
|2,0 %
|0,8 %
|2,2 %
|-0,6 %
|3,4 %
|-0,5 %
|12,47 %
|5,45 %
|2023
|2,4 %
|-0,0 %
|-1,9 %
|-0,7 %
|-0,4 %
|1,1 %
|2,0 %
|-0,7 %
|-0,7 %
|-2,5 %
|2,8 %
|3,3 %
|4,81 %
|5,40 %
|2022
|-1,0 %
|-2,7 %
|1,0 %
|-0,4 %
|-0,3 %
|-4,8 %
|3,8 %
|0,0 %
|-5,1 %
|0,0 %
|1,9 %
|-2,7 %
|-7,84 %
|4,81 %
|2021
|-0,8 %
|1,1 %
|3,3 %
|-0,5 %
|0,4 %
|1,7 %
|-0,7 %
|1,8 %
|0,1 %
|0,1 %
|-0,2 %
|2,8 %
|13,37 %
|4,35 %
|2020
|0,3 %
|-4,3 %
|-16,2 %
|6,9 %
|2,5 %
|1,0 %
|-2,2 %
|0,0 %
|-0,7 %
|-0,0 %
|5,0 %
|1,5 %
|-8,63 %
|—
|2019
|5,0 %
|1,5 %
|2,1 %
|0,5 %
|-1,6 %
|2,5 %
|1,5 %
|-0,5 %
|2,4 %
|-0,1 %
|1,0 %
|2,1 %
|17,81 %
|—
|2018
|-1,1 %
|-0,4 %
|-0,4 %
|1,7 %
|1,2 %
|-1,1 %
|2,5 %
|-1,4 %
|1,3 %
|-1,1 %
|1,4 %
|-2,7 %
|-1,35 %
|—
|2017
|-1,1 %
|4,1 %
|-0,6 %
|-1,0 %
|-1,4 %
|-2,4 %
|-2,1 %
|-0,1 %
|0,7 %
|1,2 %
|-2,0 %
|0,6 %
|-0,54 %
|—
|2016
|-1,0 %
|1,5 %
|1,0 %
|1,8 %
|1,8 %
|3,7 %
|2,4 %
|0,4 %
|0,5 %
|0,7 %
|1,3 %
|3,8 %
|16,17 %
|—
