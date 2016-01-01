Beschreibung

Das 100/0 Gerd Kommer Capital ETF-Portfolio basiert auf der Anlagestrategie von Gerd Kommer Capital (GKC), einem digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor), der nach dem wissenschaftlich fundierten Weltportfolio-Konzept investiert. Die Strategie orientiert sich an den Grundsätzen des bekannten Buchautors und Vermögensverwalters Dr. Gerd Kommer und setzt auf eine breite globale Diversifikation mithilfe von kostengünstigen ETFs.

In dieser Variante liegt der Fokus vollständig auf der Aktienanlage, das Portfolio besteht zu 100 Prozent aus Aktien-ETFs. Damit richtet sich die Strategie an langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikobereitschaft, die auf maximale Beteiligung am globalen Produktivkapital setzen und Kursschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise, den Kosten und der Performance dieses Robo-Advisors finden Sie in unserem ausführlichen Testbericht zu Gerd Kommer Capital.



