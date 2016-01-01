extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
100/0 Gerd Kommer Capital ETF-Portfolio

85 %Aktienquote
0,27 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
13Anzahl ETFs
Das 100/0 Gerd Kommer Capital ETF-Portfolio basiert auf der Anlagestrategie von Gerd Kommer Capital (GKC), einem digitalen Vermögensverwalter (Robo-Advisor), der nach dem wissenschaftlich fundierten Weltportfolio-Konzept investiert. Die Strategie orientiert sich an den Grundsätzen des bekannten Buchautors und Vermögensverwalters Dr. Gerd Kommer und setzt auf eine breite globale Diversifikation mithilfe von kostengünstigen ETFs.

In dieser Variante liegt der Fokus vollständig auf der Aktienanlage, das Portfolio besteht zu 100 Prozent aus Aktien-ETFs. Damit richtet sich die Strategie an langfristig orientierte Anleger mit hoher Risikobereitschaft, die auf maximale Beteiligung am globalen Produktivkapital setzen und Kursschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise, den Kosten und der Performance dieses Robo-Advisors finden Sie in unserem ausführlichen Testbericht zu Gerd Kommer Capital.

Renditekennzahlen

1 Monat+1,52 %
3 Monate+3,85 %
6 Monate-1,57 %
Lfd. Jahr+2,22 %
1 Jahr+13,58 %
3 Jahre+23,10 % (7,30 % p.a.)
5 Jahre+53,43 % (8,99 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2016)+100,40 % (7,52 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs13
Portfoliokosten (TER)0,27 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,72 %
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 100/0 Gerd Kommer Capital ETF-Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
18
 SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+5,18 %
0,47 %
Anleihen
8
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Small Cap
0,35 %
Aktien
17
 Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Value Strategie
0,25 %
Aktien
17
 Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Fundamental / Quality
0,25 %
Aktien
17
 Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Momentum
0,25 %
Aktien
18
 Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Low Volatility
0,25 %
Aktien
17
 VanEck Global Real Estate ETF
5,00 %
Andere
Andere
+3,68 %
0,25 %
Immobilien
16
 iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
4,00 %
Europa
Europa
Small Cap
+2,68 %
0,20 %
Aktien
15
 iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc)
4,00 %
Europa
Europa
Value Strategie
0,25 %
Aktien
17
 iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (Acc)
4,00 %
Europa
Europa
Fundamental / Quality
0,25 %
Aktien
15
 iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
4,00 %
Europa
Europa
Momentum
0,25 %
Aktien
16
 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
4,00 %
Europa
Europa
Low Volatility
0,25 %
Aktien
17
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20253,3 %1,1 %-4,2 %-3,2 %3,8 %0,1 %2,7 %1,2 %2,22 %0,72 %
20241,3 %3,2 %3,0 %-1,8 %2,1 %1,3 %1,5 %1,5 %1,6 %-1,0 %3,3 %-1,2 %16,16 %0,72 %
20233,6 %0,2 %-0,5 %-0,0 %-0,4 %2,2 %2,3 %-1,3 %-1,6 %-3,0 %4,1 %2,9 %10,10 %0,61 %
2022-3,7 %-3,3 %3,0 %-1,9 %-1,7 %-5,3 %5,9 %-1,3 %-6,2 %2,5 %2,4 %-4,2 %-11,64 %0,50 %
20210,6 %0,1 %3,2 %0,6 %0,4 %2,5 %-0,1 %1,9 %-2,2 %3,6 %-1,4 %3,1 %20,37 %0,46 %
2020-0,3 %-6,9 %-14,6 %11,4 %4,6 %1,2 %-0,6 %2,0 %-0,9 %-1,9 %6,9 %2,6 %1,50 %
20197,0 %2,8 %2,2 %1,1 %-4,4 %3,7 %0,9 %-0,8 %2,5 %1,3 %2,0 %3,0 %23,91 %
20180,8 %-1,3 %-0,4 %3,1 %2,6 %-1,9 %2,5 %0,6 %0,5 %-4,7 %1,1 %-7,0 %-5,35 %
2017-0,4 %4,1 %0,0 %-0,1 %-0,7 %-2,1 %-1,3 %-0,6 %1,7 %2,6 %-1,5 %1,5 %8,70 %
2016-3,4 %-0,3 %1,4 %1,5 %2,5 %0,5 %3,2 %0,2 %0,3 %-0,0 %3,4 %3,5 %11,39 %

