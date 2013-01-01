70/30 Dividenden ETF-Portfolio
Beschreibung
Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+1,10 %
|3 Monate
|+4,82 %
|6 Monate
|+0,64 %
|Lfd. Jahr
|+0,47 %
|1 Jahr
|+11,13 %
|3 Jahre
|+13,24 % (4,51 % p.a.)
|5 Jahre
|+60,21 % (9,99 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+92,46 % (5,33 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0,48 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|4,01 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70/30 Dividenden ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jan
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|-0,0 %
|1,7 %
|-2,5 %
|-4,3 %
|2,7 %
|1,3 %
|3,0 %
|1,5 %
|—
|—
|—
|—
|0,47 %
|4,01 %
|2024
|-0,2 %
|1,6 %
|2,7 %
|-0,2 %
|2,4 %
|1,3 %
|3,5 %
|0,9 %
|1,9 %
|-0,3 %
|3,5 %
|-1,6 %
|16,39 %
|4,23 %
|2023
|2,9 %
|-1,2 %
|-2,5 %
|-0,5 %
|-2,3 %
|2,1 %
|3,6 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-4,0 %
|4,2 %
|3,6 %
|2,48 %
|4,36 %
|2022
|1,3 %
|-0,8 %
|2,9 %
|0,5 %
|1,4 %
|-4,7 %
|2,5 %
|-0,9 %
|-7,5 %
|1,3 %
|3,5 %
|-3,0 %
|-2,29 %
|4,27 %
|2021
|0,5 %
|2,2 %
|5,8 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,1 %
|-2,1 %
|1,2 %
|-0,8 %
|0,6 %
|-1,5 %
|4,2 %
|17,98 %
|3,97 %
|2020
|-2,2 %
|-8,4 %
|-22,7 %
|13,5 %
|1,2 %
|-1,5 %
|-3,3 %
|2,1 %
|-0,5 %
|1,2 %
|9,1 %
|2,7 %
|-14,82 %
|—
|2019
|6,7 %
|1,3 %
|1,2 %
|0,7 %
|-3,7 %
|3,6 %
|0,2 %
|-2,0 %
|4,9 %
|1,5 %
|0,6 %
|3,5 %
|19,35 %
|—
|2018
|1,7 %
|-1,0 %
|-0,2 %
|2,2 %
|0,2 %
|-2,0 %
|3,5 %
|-1,5 %
|1,0 %
|-3,3 %
|3,4 %
|-5,2 %
|-3,30 %
|—
|2017
|0,0 %
|4,2 %
|-0,5 %
|-0,4 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-1,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|1,1 %
|-0,0 %
|3,0 %
|5,99 %
|—
|2016
|-2,9 %
|1,0 %
|4,8 %
|2,8 %
|-0,1 %
|4,1 %
|4,4 %
|-1,7 %
|0,9 %
|0,4 %
|1,7 %
|4,9 %
|17,18 %
|—
