ETF e la pensione

Un piano di risparmio in ETF è un modo eccellente per investire a lungo termine in un ETF azionario globale sufficientemente diversificato per la pensione. Si tratta di un modo a basso costo e a basso rischio per investire piccole somme a partire da 1 euro su base regolare e automatizzata. Soprattutto, un piano di risparmio in ETF può offrirti un'ampia diversificazione in numerosi titoli, settori, regioni, valute e dimensioni aziendali in modo semplice. Inoltre, puoi beneficiare dell'effetto di mediazione dei costi e della crescita esponenziale dell'interesse composto a lungo termine, che ti aiuta ad accumulare patrimonio.

Per trovare il piano di risparmio in ETF più adatto a te, alla tua situazione finanziaria e ai tuoi obiettivi di risparmio, dai un'occhiata al confronto dei piani di risparmio in ETF di extraETF.