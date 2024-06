Piano di prelievo ETF: Ottenere pagamenti mensili

Una polizza pensionistica in scadenza, la vendita di un immobile o un'eredità portano in un colpo solo grandi somme di denaro. Al più tardi, gli investitori devono chiedersi come investire il patrimonio in modo redditizio, ad esempio con gli ETF. Spesso si tratta anche di capire quanto si può prelevare regolarmente dal capitale per finanziare una bella pensione, accumulare un reddito passivo o arrotondare un po' lo stipendio mensile. Con un piano di versamento o di prelievo, un investimento ad alto rendimento può essere combinato con un versamento regolare.

In questa guida vedremo come funziona l'investimento di denaro con un piano di prelievo, come si calcola il piano di prelievo e come si può utilizzare per la pensione o come base per un reddito passivo.