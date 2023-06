Episode 156: Wie funktioniert die Börse? | extraETF Wissen

Ich habe im extraETF-Podcast bisher noch nie ausführlich über Börsen und Handelsplätze gesprochen. Auf diesen Marktplätzen kannst du Wertpapiere wie Aktien oder ETFs handeln. Die Börse erscheint auf den ersten Blick oft undurchschaubar. Dabei funktioniert sie ganz einfach und erfüllt einen wirtschaftlich sinnvollen Zweck.

In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was die Börse ist, wie sie funktioniert, welche wichtigen Handelsplätze es gibt und warum Börsen grundsätzlich so wichtig für den Wirtschaftskreislauf sind. Viel Spaß beim Anhören!