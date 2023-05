Episode 151: Was ist ein Anleiherating? | extraETF Wissen

Wenn die Zinssätze steigen, fallen die Anleihenkurse. Deshalb sind Anleiheninvestments aktuell wieder sehr interessant. Allerdings bergen Anleihen das Risiko eines Zahlungsausfalls. Um das Ausfallrisiko deiner Investitionen besser einschätzen zu können, gibt es Anleihenratings. Diese Ratings geben dir eine Orientierung, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Anleihenemittent seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird.

In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir, was Anleiheratings sind, wie sie funktionieren, wer sie vergibt und was mit einer Anleihe im Falle einer Insolvenz des Schuldners passiert. Viel Spaß beim Anhören!