ETF sulle materie prime

I combustibili fossili come il petrolio e il gas naturale dominano il mercato delle materie prime e sono spesso oggetto di notizie quotidiane. I metalli preziosi come l'oro e l'argento sono stati utilizzati come investimento per migliaia di anni e sono facili da conservare. I metalli industriali come il rame e l'alluminio sono indispensabili per l'edilizia e l'industria manifatturiera, mentre i prodotti agricoli come il grano e il caffè sono importanti sia per l'alimentazione che per il commercio. L'industria del bestiame comprende bovini e suini vivi negoziabili, che vengono scambiati principalmente al Chicago Mercantile Exchange (CME). Questa varietà di materie prime offre numerose opportunità di investimento e svolge un ruolo fondamentale nell'economia globale.