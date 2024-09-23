Le materie prime sono un investimento utile?
Opportunità e rischi
In tempi di incertezza economica, molti investitori sono alla ricerca di modi per diversificare il proprio portafoglio e coprirsi dall'inflazione. Con gli ETF sulle materie prime puoi investire in materie prime come il petrolio, l'oro e le materie prime agricole senza possederle fisicamente.
Ti spieghiamo come funzionano gli ETF sulle materie prime, quali vantaggi e svantaggi offrono e come trovare l'ETF giusto per le tue esigenze.
Essenziale in breveTutto sugli ETF sulle materie prime in sintesi
Definizione: gli ETF sulle materie prime sono fondi negoziati in borsa che consentono agli investitori di investire in materie prime. Replicano sinteticamente la performance di un indice di materie prime invece di investire direttamente in materie prime fisiche.
Differenziazione dagli ETC: gli ETF su materie prime investono tipicamente in un gran numero di materie prime o di futures su materie prime, mentre gli ETC spesso seguono direttamente l'andamento dei prezzi di singole materie prime.
Rischio: a differenza degli ETF azionari, gli ETF sulle materie prime sono esposti al rischio di fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sottostanti.
Diversificazione: aggiungendo le materie prime, gli investitori possono diversificare il proprio portafoglio e ridurre il rischio complessivo. Le materie prime sono spesso considerate un investimento sicuro in tempi di crisi, in quanto possono avere un andamento indipendente dai mercati azionari e obbligazionari.
Cosa sono gli ETF sulle materie prime?
Gli ETF sulle materie prime sono fondi negoziati in borsa che seguono la performance di indici di materie prime. Questi indici possono essere ampiamente diversificati o concentrarsi sulle materie prime specifiche come oro, petrolio o metalli. Il vantaggio principale di questi ETF è la possibilità di investire in diversi mercati delle materie prime senza doverne possedere i prodotti fisici.
Gli ETF sulle materie prime si dividono fondamentalmente in due tipi:
Quali tipi di materie prime esistono?
Le materie prime possono essere suddivise in cinque categorie principali: combustibili fossili, metalli preziosi, metalli industriali, prodotti agricoli e bestiame. Le caratteristiche delle diverse materie prime possono variare notevolmente. Che si tratti della stagionalità delle materie prime o della possibilità di stoccaggio. Le diverse materie prime possono differire per quanto riguarda la loro correlazione reciproca, con altre classi di attività e con il tasso di inflazione, nonché per quanto riguarda la volatilità e le aspettative future.
I combustibili fossili come il petrolio e il gas naturale dominano il mercato delle materie prime e sono spesso oggetto di notizie quotidiane. I metalli preziosi come l'oro e l'argento sono stati utilizzati come investimento per migliaia di anni e sono facili da conservare. I metalli industriali come il rame e l'alluminio sono indispensabili per l'edilizia e l'industria manifatturiera, mentre i prodotti agricoli come il grano e il caffè sono importanti sia per l'alimentazione che per il commercio. L'industria del bestiame comprende bovini e suini vivi negoziabili, che vengono scambiati principalmente al Chicago Mercantile Exchange (CME). Questa varietà di materie prime offre numerose opportunità di investimento e svolge un ruolo fondamentale nell'economia globale.
Quali sono le differenze tra gli ETF sulle materie prime e gli ETC?
Gli ETF sulle materie prime e gli ETC sono entrambi prodotti negoziati in borsa che consentono agli investitori di accedere alle materie prime. Tuttavia, ci sono delle differenze fondamentali tra queste due forme di investimento che devono essere comprese prima di investire in esse:
- Gli ETF sulle materie prime (Exchange Traded Funds) sono fondi che seguono la performance di un indice di materie prime. Questi indici possono essere ampiamente diversificati e includere varie materie prime come petrolio, oro, metalli industriali o materie prime agricole.
- Gli ETC (Exchange Traded Commodities), invece, sono titoli negoziati in borsa che generalmente seguono l'andamento del prezzo di una singola commodity. In termini legali, gli ETC sono obbligazioni perpetue, il che li distingue dagli ETF. Questa struttura permette di investire direttamente in singole materie prime, come l'oro, l'argento o il petrolio.
Per riassumere: Un ETF sulle materie prime tiene sempre traccia di un indice composto da diverse materie prime e non è quindi adatto a seguire l'andamento del prezzo di una singola materia prima. Se vuoi investire specificamente in una singola commodity, un ETC su commodity è un'alternativa adeguata.
Vantaggi degli ETF sulle materie prime
- Diversificazione: gli ETF sulle materie prime consentono agli investitori di diversificare il proprio portafoglio e di ripartire il rischio. Poiché i prezzi delle materie prime spesso fluttuano indipendentemente dai mercati azionari e obbligazionari, possono aiutare a stabilizzare il portafoglio complessivo.
- Inflazione: le materie prime sono spesso una buona copertura contro l'inflazione, poiché i loro prezzi tendono a salire quando l'inflazione aumenta. Per questo motivo gli ETF sulle materie prime sono un'utile aggiunta in tempi di incertezza economica.
- Accesso a mercati difficili da raggiungere: I mercati delle materie prime sono spesso difficili da raggiungere e richiedono conoscenze e infrastrutture specializzate. Gli ETF sulle materie prime offrono un modo conveniente per investire in questi mercati senza negoziare i prodotti fisici.
- Liquidità: gli ETF sulle materie prime sono generalmente liquidi, il che significa che possono essere facilmente acquistati e venduti. Questo offre flessibilità agli investitori che vogliono reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato.
Svantaggi degli ETF sulle materie prime
- Alta volatilità: i mercati delle materie prime sono noti per la loro alta volatilità. Fattori come gli eventi geopolitici, le condizioni meteorologiche e il sentiment del mercato possono avere un impatto significativo sui prezzi, portando a grandi fluttuazioni.
- Effetti roll sui futures: molti ETF sulle materie prime investono in contratti futures invece che in materie prime fisiche. Questo può portare alle cosiddette perdite da rollover se il prezzo del nuovo contratto futures è superiore a quello del contratto futures in scadenza. Queste perdite possono avere un impatto negativo sulla performance dell'ETF.
- Rischio valutario: poiché le materie prime sono spesso negoziate in dollari USA, per gli investitori europei esiste un ulteriore rischio valutario. Le fluttuazioni del tasso di cambio tra l'euro e il dollaro USA possono influire sui rendimenti.
- Scelta limitata di indici: la scelta di indici di future sulle materie prime è relativamente limitata rispetto agli indici azionari. Questo può limitare le opportunità di diversificazione e far sì che alcuni ETF siano fortemente concentrati su alcune materie prime.
ConclusioneETF sulle materie prime: diversificazione e stabilità in tempi incerti
Le materie prime offrono l'opportunità di diversificare un portafoglio investendo in asset fisici che hanno una bassa correlazione con le classi di asset tradizionali come le azioni e le obbligazioni. Questa diversificazione può ridurre il rischio e aumentare la stabilità del portafoglio in periodi di volatilità del mercato.
Anche le materie prime come i metalli, i prodotti agricoli e le fonti energetiche hanno spesso un valore intrinseco grazie alle loro caratteristiche fisiche e al loro ruolo centrale nell'economia.
L'aumento della domanda globale, alimentato dalla crescita demografica e dallo sviluppo industriale, sostiene le prospettive a lungo termine di molte materie prime.
Gli ETF o gli ETC sulle materie prime offrono un modo semplice e conveniente per partecipare all'andamento dei prezzi di questi mercati senza dover affrontare le sfide logistiche legate al possesso fisico.
Vuoi dare un'occhiata ad altri ETF?
Altre domande sugli ETF sulle materie prime
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
- Tutto sugli ETF sulle materie prime in sintesi
- Cosa sono gli ETF sulle materie prime?
- Quali tipi di materie prime esistono?
- Quali sono le differenze tra gli ETF sulle materie prime e gli ETC?
- ETF sulle materie prime: diversificazione e stabilità in tempi incerti
- Altre domande sugli ETF sulle materie prime