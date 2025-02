Nel mondo si producono molti tipi diversi di petrolio greggio, le cui proprietà dipendono dalle condizioni geologiche. A causa della diversità dei tipi di petrolio greggio, il petrolio viene valutato e negoziato utilizzando gradi di riferimento noti. I due gradi di riferimento più importanti per il trading globale dei contratti future sul greggio sono il Brent e il WTI (West Texas Intermediate).

Gli ETC sul petrolio offrono un modo semplice per partecipare al mercato del petrolio senza dover investire in complessi contratti futures. Sono particolarmente adatti agli investitori che vogliono trarre profitto dalle fluttuazioni del prezzo del greggio. Gli ETC sul petrolio seguono indici che simulano un'esposizione continua ai futures sul greggio. Un investimento nel mercato a pronti del petrolio greggio non è adatto dal punto di vista dell'investimento, in quanto la materia prima deve essere fisicamente detenuta e immagazzinata.

Dato che gli ETC sul greggio seguono un indice futures, possono verificarsi profitti o perdite quando i contratti futures vengono rollati alla data di scadenza successiva: profitti se la curva dei futures è in backwardation e perdite se la curva dei futures è in contango.

Non sono quindi esenti da rischi e dipendono fortemente dalle fluttuazioni del mercato del petrolio. Eventi geopolitici, cambiamenti nella domanda e nell'offerta e fattori economici possono influenzare i prezzi. Nel complesso, gli ETC sul petrolio offrono un modo interessante di investire nel mercato petrolifero, soprattutto per gli investitori che cercano una soluzione flessibile e conveniente.