Il caffè è una delle bevande più popolari al mondo e un'importante materia prima che viene coltivata principalmente nelle regioni tropicali. In tutto il mondo vengono commercializzati due tipi principali di caffè: Arabica e Robusta. Il caffè Arabica è solitamente il più ricercato ed è considerato la varietà premium dalla maggior parte dei fornitori. A differenza della pianta Arabica, più sensibile, la Robusta è più resistente e meno suscettibile alle malattie. I contratti futures offrono solitamente un'esposizione a un tipo specifico di caffè. Il contratto Coffee C, ad esempio, è il benchmark globale per il caffè Arabica.

Per gli investitori che desiderano investire nel mercato delle materie prime, gli ETC sul caffè offrono un modo semplice per trarre profitto dai movimenti dei prezzi. Questi titoli negoziati in borsa permettono di investire nel caffè senza dover conservare il frutto stesso.

In questa guida scoprirai come trovare il miglior ETC sul caffè per le tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi comporta.