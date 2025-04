Metalli industriali ETC

Gli ETC sui metalli industriali possono essere un modo utile per partecipare allo sviluppo dei mercati delle materie prime senza dover investire direttamente in metalli fisici. Questo è particolarmente vero per gli investitori a lungo termine che puntano sull'aumento dei prezzi dei metalli industriali come rame, stagno, alluminio, zinco, ferro o nichel.

Un altro vantaggio è la diversificazione offerta dagli ETC sui metalli industriali per ampliare il proprio portafoglio. Le materie prime sono anche considerate una copertura contro l'inflazione, in quanto i loro prezzi tendono a crescere in linea con l'inflazione.

Attenzione: I metalli industriali sono soggetti a un comportamento ciclico del mercato che dipende fortemente dall'economia globale: nelle fasi di ripresa economica, i prezzi spesso aumentano a causa dell'incremento della domanda, mentre nelle fasi di contrazione possono scendere a causa della diminuzione della domanda.

Nel complesso, gli ETC sui metalli industriali possono essere una valida aggiunta a un portafoglio azionario globale ampiamente diversificato.