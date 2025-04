Materie prime energetiche ETC

Investire in ETC su materie prime energetiche può essere un modo sensato per beneficiare della crescente domanda di materie prime energetiche.

Questi ETC offrono agli investitori l'accesso a mercati come quello del petrolio, del gas, del carbone e di altre fonti energetiche. Questi strumenti sono sempre più criticati nel contesto del cambiamento climatico, in quanto i combustibili fossili sono considerati la causa principale delle emissioni di CO₂. Inoltre, queste risorse sono limitate e si sta cercando di passare alle energie rinnovabili a livello politico e sociale.

Inoltre, le materie prime energetiche possono fungere da copertura contro l'inflazione, in quanto i loro prezzi spesso aumentano nei periodi di incertezza economica. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi elevati, in particolare della volatilità dei prezzi delle materie prime. La strategia con gli ETC sulle materie prime energetiche può essere utile anche per trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine o per aumentare la diversificazione in un portafoglio azionario globale e coprirsi a lungo termine.