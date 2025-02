L'oro è un metallo prezioso giallo lucido che viene utilizzato come riserva di valore, come mezzo di pagamento e come gioiello. È indistruttibile ma malleabile. Il valore dell'oro è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Un'altra proprietà positiva è la sua buona conduttività per l'elettricità e il calore, per cui l'oro non solo serve come riserva di valore, ma può anche essere utilizzato nell'industria, dove a volte è legato ad altri metalli.

Esistono vari modi per partecipare all'andamento del prezzo dell'oro.

Acquisto fisico di lingotti d'oro (a partire da 1 grammo).

Acquisto fisico di monete (es. Krugerrand)

ETF sull'oro o ETC sull'oro

Azioni di miniere d'oro (ad es. Barrick Gold)

ETF minerari sull'oro

Tuttavia, le azioni delle miniere d'oro e gli ETF sulle miniere d'oro sono molto più rischiosi di un investimento in oro fisico o in un prodotto d'oro negoziato in borsa.

Gli ETF ed ETC sull'oro offrono un modo flessibile e conveniente di investire nell'oro. Permettono agli investitori di partecipare alla performance del metallo prezioso senza la complessità di acquistare e conservare fisicamente l'oro.

Soprattutto in tempi di incertezza economica e inflazione, l'oro può essere interessante come riserva di valore e protezione contro la perdita di potere d'acquisto. Gli ETF ed ETC sull'oro hanno anche il vantaggio di essere facili da negoziare e di poter essere scambiati su mercati regolamentati. Tuttavia, non sono esenti da rischi; in particolare, il prezzo dell'oro può fluttuare in modo significativo, il che può portare a notevoli perdite di valore.

Nel complesso, gli ETF ed ETC sull'oro sono un'aggiunta sensata a un portafoglio, in particolare per la diversificazione e la copertura contro le crisi economiche.