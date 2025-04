Il mais è un importante prodotto agricolo che viene prodotto e consumato in grandi quantità in tutto il mondo. Gran parte del raccolto di mais viene utilizzato come mangime per animali. Il resto viene trasformato in prodotti alimentari e industriali, tra cui etanolo, adesivi, olio da cucina e margarina, dolcificanti e altri prodotti alimentari. Il mais ha un elevato contenuto di amido ed è quindi un alimento base per le popolazioni di tutto il mondo. È l'ingrediente principale di una serie di alimenti comunemente consumati come il porridge di mais, i cereali per la colazione e le tortillas.

Per gli investitori che desiderano investire nel mercato delle materie prime, gli ETC sul mais offrono un modo semplice per trarre profitto dai movimenti di prezzo del cereale. Questi titoli negoziati in borsa permettono di investire nella commodity mais senza dover conservare il cereale stesso.

In questa guida scoprirai come trovare l'ETC sul mais più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi comporta.