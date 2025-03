Il piombo è un metallo versatile con numerose applicazioni, tra cui le batterie, la protezione dalle radiazioni e l'elettronica. È un metallo pesante di colore grigio-bluastro con un'alta densità, molto malleabile ed estremamente resistente alla corrosione. Inizialmente veniva utilizzato come materiale da costruzione, come pigmento negli smalti ceramici e per la fabbricazione di tubature d'acqua. Il piombo è molto facile da estrarre dai minerali e di solito si trova in combinazione con altre materie prime come zinco, argento e rame.

Grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione, il piombo è un materiale da costruzione ideale. Grazie al suo buon effetto schermante, viene utilizzato anche nella tecnologia medica (radiologia) e per la protezione dal rumore nelle fabbriche e sulle navi. La maggior parte della produzione di piombo viene utilizzata per la fabbricazione di batterie al piombo-acido, che alimentano veicoli e sistemi di alimentazione di emergenza.

Gli ETC sul piombo offrono un modo efficiente per investire nel mercato del piombo senza dover acquistare o conservare il metallo stesso. Questi titoli negoziati in borsa consentono agli investitori di beneficiare dell'andamento del prezzo del piombo con un'elevata liquidità.

In questa guida scoprirai come trovare il migliore ETC sul piombo per le tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi comporta.