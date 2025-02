Il grano è uno degli alimenti di base più importanti al mondo e svolge un ruolo centrale nell'agricoltura e nella nutrizione globale. Cresce nei climi temperati e viene coltivato come alimento da sempre. Il grano viene utilizzato principalmente come farina, ma anche nelle birrerie e nelle distillerie di whisky, per la produzione di oli da cucina, come paglia per le stalle, mangime per animali, fieno e per la produzione di carta da giornale e altri prodotti. Il grano è una materia prima molto importante per l'approvvigionamento alimentare mondiale.

Per gli investitori che vogliono investire nel mercato delle materie prime, gli ETC sul grano offrono un modo semplice per trarre profitto dai movimenti di prezzo del grano. Questi titoli negoziati in borsa permettono di investire nel grano senza doverlo immagazzinare personalmente.

In questa guida scoprirai come trovare l'ETC sul grano più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi comporta.