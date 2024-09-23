Il mercato degli ETF sostenibili ha registrato un'impennata significativa negli ultimi anni. Nel 2023 in Germania sono stati lanciati più fondi sostenibili che mai e l'interesse per questi prodotti continua a crescere. Il patrimonio in investimenti passivi ESG è passato da circa 95,2 miliardi di euro a 172,5 miliardi di euro nel 2023.

Ci sono sempre più ETF per soddisfare questa domanda: facendo un esempio con il mercato degli ETF più importante in Europa, la Germania, dal 2014, il numero di ETF sostenibili in Germania è aumentato di 120 volte. Il patrimonio in gestione degli ETF sostenibili negoziabili in Germania era ancora di 0,05 miliardi di euro nel 2014, mentre nel 2023 sarà di 214 miliardi di euro, il che corrisponde a un aumento di 4.280 volte. Se nel 2010 gli ETF sostenibili rappresentavano meno dell'1% degli ETF negoziabili in Germania, nel 2023 questa cifra era già salita a circa un terzo.

Queste cifre impressionanti dimostrano che gli ETF sostenibili non sono solo una tendenza passeggera, ma rappresentano una classe di attivi sostenibile e in crescita che viene sempre più richiesta e offerta sia dagli investitori che dai fornitori.