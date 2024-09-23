Investire in modo sostenibile con gli ETF
Le migliori opportunità di investimento per un futuro verde
Gli investimenti sostenibili non sono più un mercato di nicchia. Nelle mutate condizioni di globalizzazione, demografia, cambiamento climatico e risorse limitate, in combinazione con una maggiore sensibilità per le azioni rispettose dell'ambiente, l'economia pura viene integrata da aspetti di ecologia. I settori tradizionali dell'industria vengono sostituiti da nuovi settori sostenibili. Gli investitori stanno diventando sempre più consapevoli del tema della sostenibilità.
L'articolo evidenzia le ultime tendenze e gli studi sugli ETF sostenibili nel 2024, mostra quali argomenti sono particolarmente in evidenza e fornisce consigli pratici per selezionare i giusti prodotti di investimento sostenibili.
Tutto sugli ETF sostenibili in un colpo d'occhio
Definizione: A differenza degli ETF tradizionali, gli ETF sostenibili pongono particolare enfasi sulla sostenibilità ambientale e sociale e sulla governance aziendale responsabile.
Rendimenti: gli ETF sostenibili offrono spesso rendimenti paragonabili a quelli degli ETF tradizionali. Investono in società caratterizzate da pratiche commerciali sostenibili, che possono offrire rendimenti stabili e spesso competitivi nel lungo periodo.
Selezione: Questi ETF si basano su indici esistenti e selezionano in modo specifico le società che soddisfano i criteri di sostenibilità. Le società che non operano in modo sostenibile vengono escluse dal fondo. Ciò avviene utilizzando filtri di sostenibilità e criteri di esclusione specializzati.
Vantaggi: Gli ETF sostenibili offrono tutti i vantaggi degli ETF tradizionali. Essendo gestiti passivamente, sono un'alternativa più conveniente rispetto ai fondi sostenibili gestiti attivamente. Inoltre, consentono di investire con la coscienza pulita e di avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla società.
Spiegazione: Cosa sono gli ETF sostenibili?
Gli ETF sostenibili (fondi negoziati in borsa) investono in aziende e progetti orientati a determinati criteri di sostenibilità. Questi criteri includono fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Questi criteri ESG valutano il modo in cui le aziende gestiscono le questioni ambientali, si assumono la responsabilità sociale e praticano una buona governance aziendale. Integrando questi criteri, gli ETF sostenibili offrono un modo per investire il denaro in modo etico e responsabile. Inoltre, contribuiscono a promuovere la transizione verso un'economia sostenibile.
Grazie ai loro particolari criteri di selezione, gli ETF sostenibili spesso includono un numero inferiore di titoli rispetto agli ETF tradizionali. Questo comporta una selezione più etica e una coscienza più pulita. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che il rischio delle società che operano in modo sostenibile è spesso inferiore a quello delle società orientate esclusivamente al profitto.
Gli ETF sostenibili raccolgono più denaro degli altri ETF
Il mercato degli ETF sostenibili ha registrato un'impennata significativa negli ultimi anni. Nel 2023 in Germania sono stati lanciati più fondi sostenibili che mai e l'interesse per questi prodotti continua a crescere. Il patrimonio in investimenti passivi ESG è passato da circa 95,2 miliardi di euro a 172,5 miliardi di euro nel 2023.
Ci sono sempre più ETF per soddisfare questa domanda: facendo un esempio con il mercato degli ETF più importante in Europa, la Germania, dal 2014, il numero di ETF sostenibili in Germania è aumentato di 120 volte. Il patrimonio in gestione degli ETF sostenibili negoziabili in Germania era ancora di 0,05 miliardi di euro nel 2014, mentre nel 2023 sarà di 214 miliardi di euro, il che corrisponde a un aumento di 4.280 volte. Se nel 2010 gli ETF sostenibili rappresentavano meno dell'1% degli ETF negoziabili in Germania, nel 2023 questa cifra era già salita a circa un terzo.
Queste cifre impressionanti dimostrano che gli ETF sostenibili non sono solo una tendenza passeggera, ma rappresentano una classe di attivi sostenibile e in crescita che viene sempre più richiesta e offerta sia dagli investitori che dai fornitori.
Come posso trovare ETF sostenibili?
In generale, gli ETF sostenibili investono secondo principi ambientali, sociali ed etici. Sebbene vengano presi in considerazione anche criteri tradizionali come la redditività, la liquidità e la sicurezza, non sono la priorità assoluta. L'attenzione si concentra invece sulla tutela dell'ambiente, su condizioni di produzione eque e su una governance aziendale responsabile.
- I criteri ESG sono molto importanti quando si cercano ETF sostenibili. ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance. Queste linee guida pongono l'accento sulla protezione dell'ambiente, sul rispetto degli standard sociali e su una governance aziendale equa.
- Esistono anche le linee guida SRI, che si concentrano sugli investimenti socialmente responsabili. SRI è l'acronimo di Socially Responsible Investment (investimento socialmente responsabile), il che significa che i criteri sociali ed ecologici sono inclusi nelle decisioni di investimento. I criteri dell'ISR sono simili a quelli dell'ESG. Puoi scoprire quali sono gli ETF SRI disponibili su WeltSparen nella loro panoramica.
- Alcuni ETF sostenibili riportano anche il logo di trasparenza "Sustainability". Un altro termine comune è "low carbon", che significa che gli investimenti vengono effettuati in paesi o aziende che emettono una quantità particolarmente bassa di CO2. In questo modo è spesso facile riconoscere gli investimenti sostenibili.
Puoi trovare maggiori informazioni sui criteri per gli investimenti sostenibili qui:
Come scegliere il giusto ETF sostenibile
Scegliere il giusto ETF sostenibile può sembrare complicato all'inizio, ma con un approccio sistematico puoi assicurarti che i tuoi investimenti corrispondano sia ai tuoi obiettivi finanziari che ai tuoi valori etici.
Ecco una guida passo passo per aiutarti a trovare il giusto ETF sostenibile:
- Determina il tuo obiettivo di investimento
Innanzitutto, definisci i tuoi obiettivi di investimento e i tuoi valori etici. Vuoi investire in aziende rispettose dell'ambiente, sostenere gli standard sociali o promuovere una governance aziendale responsabile? Questa decisione guiderà il resto del processo di selezione.
- Comprendere i criteri ESG
Scopri i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) che un ETF sostenibile deve soddisfare. Questi criteri determinano quali società sono incluse nell'ETF e quali sono escluse. Assicurati che gli ETF che scegli seguano le rigorose linee guida ESG.
- Confronta le offerte di ETF
Confronta le diverse offerte di ETF in base alle loro valutazioni ESG. Utilizza la nostra ricerca di ETF per filtrare e confrontare gli ETF sostenibili disponibili. Presta attenzione a quali indici seguono gli ETF e se corrispondono alle tue idee etiche.
- Analizzare i costi
Analizza la struttura dei costi degli ETF, comprese le commissioni di gestione annuali (TER). Costi più bassi significano che una parte maggiore dei tuoi rendimenti rimane a te. Fai attenzione anche a eventuali commissioni di negoziazione e ad altri costi nascosti.
- Controlla il volume e la liquidità dei fondi
Scegli ETF con un elevato volume di fondi e una buona liquidità. Gli ETF più grandi hanno spesso spread più bassi e sono più facili da negoziare, il che è importante per entrare e uscire dai tuoi investimenti.
- Capire il metodo di replica
Presta attenzione al metodo di replica utilizzato dall'ETF . Gli ETF a replica fisica acquistano direttamente i titoli sottostanti, mentre gli ETF sintetici utilizzano i derivati. Gli ETF fisici sono solitamente più trasparenti e facili da capire.
Gli ETF sostenibili sono davvero sostenibili?
Studi e tendenze attuali sugli investimenti sostenibili
Secondo uno studio di Morningstar, i fondi sostenibili raggiungeranno un volume record a livello mondiale nel 2023. Sempre più investitori sono pronti a includere la sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Inoltre, gli studi dimostrano che gli ETF sostenibili hanno spesso una performance paragonabile, se non migliore, rispetto agli ETF tradizionali.
Gli ETF sostenibili rimarranno quindi un'importante asset class anche nel 2024 per gli investitori che desiderano integrare nella loro strategia di investimento sia i rendimenti finanziari che i valori etici e ambientali. Gli ultimi studi e tendenze dimostrano che il mercato degli ETF sostenibili è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze degli investitori.
Gli ultimi approfondimenti sulle tendenze degli investimenti sostenibili per il 2024 mostrano inoltre che la transizione verso l'energia verde continua a essere un tema dominante. Gli investimenti in tecnologie e progetti rispettosi del clima stanno diventando sempre più importanti.
Vantaggi degli ETF sostenibili
- Rendimenti a lungo termine: gli ETF sostenibili offrono rendimenti a lungo termine potenzialmente stabili e interessanti. Le società che seguono pratiche sostenibili spesso registrano performance finanziarie migliori e sono più resistenti alle fluttuazioni del mercato. Questa stabilità e redditività rendono gli ETF sostenibili una valida opzione per gli investimenti a lungo termine.
- Vantaggi ambientali: Gli investimenti in ETF sostenibili sostengono le aziende e i progetti che si impegnano a proteggere l'ambiente e a ridurre la loro impronta ambientale. Questo può avere un impatto positivo sul cambiamento climatico e sulla conservazione delle risorse naturali. Concentrandosi sulle energie rinnovabili e sulle tecnologie ecologiche, gli ETF sostenibili promuovono la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica e a fare pressione sulle aziende affinché riducano al minimo il loro impatto ambientale.
- Diversificazione del rischio: come gli ETF tradizionali, gli ETF sostenibili offrono un'ampia diversificazione del rischio in quanto investono in molte società diverse. Questo riduce il rischio di fallimenti di singole aziende e rende l'investimento più sicuro.
- Trasparenza: gli ETF sono noti per il loro alto livello di trasparenza. La composizione del fondo e gli indici sottostanti sono disponibili pubblicamente, il che offre agli investitori un elevato grado di chiarezza sui loro investimenti.
Le sfide degli ETF sostenibili
- Scelta limitata: A causa dei rigidi criteri di sostenibilità, gli ETF sostenibili spesso investono in un numero inferiore di società rispetto agli ETF tradizionali. Questo può comportare una minore diversificazione e aumentare il rischio che alcuni settori siano sottorappresentati o sovrarappresentati.
- Potenziale calo delle performance: anche se molti ETF sostenibili ottengono buoni risultati, la rigida selezione delle società che soddisfano i criteri di sostenibilità può talvolta portare a performance inferiori, soprattutto in settori non sostenibili ma che potrebbero offrire rendimenti elevati.
- Rischio di greenwashing: non tutti gli ETF etichettati come sostenibili rispettano effettivamente i rigorosi standard di sostenibilità. Gli investitori devono quindi esaminare attentamente i criteri applicati da un ETF per assicurarsi che non si tratti di greenwashing, ovvero di una sostenibilità solo apparente.
- Regolamenti: Poiché il mercato degli investimenti sostenibili è ancora relativamente giovane, possono esserci fluttuazioni e incertezze. Le normative e gli standard per gli investimenti sostenibili sono in continua evoluzione e questo comporta sia opportunità che rischi.
Risparmia mensilmente: Esistono anche piani di risparmio ETF sostenibili?
Sì, esistono piani di risparmio in ETF sostenibili che ti permettono di investire regolarmente in ETF sostenibili. Questi piani di risparmio sono ideali per chi vuole accumulare un patrimonio a lungo termine tenendo conto di criteri ecologici ed etici. Molti fornitori offrono piani di risparmio a partire da importi bassi, spesso anche solo un euro al mese.
Effettuando versamenti regolari, gli investitori possono costruire costantemente il loro portafoglio e contribuire allo stesso tempo a un'economia più sostenibile. Puoi facilmente filtrare i piani di risparmio degli ETF sostenibili nella nostra ricerca di ETF :
ConclusioneGli ETF sostenibili: un'opportunità d'investimento verde e potenziale
Gli ETF sostenibili sono diventati una forma di investimento molto popolare negli ultimi anni, in quanto combinano rendimenti finanziari e valori etici. Questi ETF investono in società che soddisfano elevati standard ESG. La tendenza verso gli investimenti sostenibili è sostenuta dalla crescente consapevolezza ambientale, dalle normative più severe e dalla capacità di recupero degli investimenti sostenibili.
Gli ETF sostenibili offrono efficienza dei costi, diversificazione e trasparenza, rendendoli una scelta interessante per gli investitori responsabili. Nonostante i potenziali svantaggi, come la scelta limitata e i possibili rendimenti inferiori, rimangono un'utile aggiunta a qualsiasi portafoglio d'investimento diversificato.
Rispondiamo ad altre domande sugli ETF sostenibili
