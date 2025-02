L'investimento in ETF sostenibili è da tempo un tema importante per il Giappone. Le ragioni per cui gli investitori optano per questi prodotti sono varie. Investire in ETF Giappone sostenibili, ad esempio, significa sostenere un'economia più rispettosa del clima e quindi contribuire a ridurre l'inquinamento ambientale. Ma si tratta anche di aspetti legati alla convivenza sociale e alla buona governance aziendale. Inoltre, molti sostenitori degli investimenti sostenibili li considerano anche uno strumento efficace per ridurre il rischio.

Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF Giappone sostenibili ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di investimento. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF Giappone sostenibile è più adatto a te.