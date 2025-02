Un ETF Europa sostenibile può aiutare ad aumentare la percentuale di Europa in un portafoglio, in particolare come aggiunta a un portafoglio globale. In questo modo è possibile ridurre l'elevata ponderazione degli Stati Uniti in molti ETF globali sostenibili, ad esempio, e allo stesso tempo beneficiare delle opportunità di crescita delle aziende europee sostenibili.

Prima di investire in un ETF europeo sostenibile, devi assicurarti di avere sufficienti conoscenze finanziarie e verificare esattamente in cosa investe l'ETF in questione.