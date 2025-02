ETF sostenibili Asia-Pacifico

Sì, investire in un ETF Asia-Pacifico sostenibile può avere senso, ma devi prestare attenzione a quali paesi sono inclusi. Tieni presente che investirai solo in aziende di un'unica regione, il che significa che non c'è diversificazione globale. Questo si riduce anche perché i membri dell'indice sono filtrati in base a criteri di sostenibilità e i settori considerati problematici vengono esclusi. Tuttavia, il fatto che la regione del Pacifico sia considerata un'importante area economica e che potenzialmente offra grandi opportunità di crescita grazie alle sue relazioni commerciali è un particolare argomento a favore di un ETF Asia Pacifico sostenibile.

Nota bene: L'ETF potrebbe includere paesi come l'Australia, Singapore o la Nuova Zelanda, ma non molti altri paesi della regione del Pacifico. Prima di investire, è bene verificare se altri paesi di questa regione, come Giappone, Indonesia, Filippine, Thailandia o Vietnam, sono inclusi. Spesso il Giappone non è incluso nell'ETF.

Esempi di concetti di investimento sostenibile sono ad esempio

ESG - Environment, Social and Governance

SRI - Investimento Socialmente Responsabile

SDG - Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Se sei a conoscenza di questo orientamento dell'ETF e se questo è in linea con la tua strategia di investimento, può avere senso acquistare un ETF Asia-Pacifico sostenibile o un piano di risparmio ad esso dedicato. Un ETF Asia-Pacifico sostenibile può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.