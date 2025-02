Investire in modo sostenibile negli Stati Uniti, uno dei paesi economicamente più forti al mondo, può essere sensato in quanto il paese sta perseguendo, tra le altre cose, ambiziosi obiettivi di sostenibilità. L'obiettivo di investimento degli ETF USA sostenibili può variare notevolmente. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia di un rendimento e di una performance positivi.

Attenzione: un investimento in un ETF USA sostenibile limita il tuo investimento a un solo Paese. Questo riduce la tua diversificazione, in particolare attraverso il filtro della sostenibilità e l'esclusione di settori considerati problematici, il che può aumentare il rischio di investimento. Per questo motivo, prima di ogni investimento è necessario avere una solida conoscenza finanziaria e verificare prima l'idoneità di ogni singolo prodotto.