Sì, gli ETF immobiliari sostenibili possono essere utili perché offrono agli investitori l'opportunità di investire in società immobiliari che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Questi ETF sostengono le società che promuovono pratiche ecologiche come l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'edilizia sostenibile. Concentrandosi sulla responsabilità sociale e sul miglioramento della qualità della vita nelle proprietà sviluppate e gestite, danno un contributo positivo alla sostenibilità. Allo stesso tempo, riducono i rischi grazie ai benefici normativi e alla conservazione del valore a lungo termine, in quanto gli immobili sostenibili sono più resistenti ai rischi di mercato e ambientali.

La domanda di investimenti sostenibili è in costante aumento e con essa il potenziale di apprezzamento del valore in questo settore. Le preferenze degli inquilini si stanno spostando sempre più verso edifici sostenibili, il che può portare a tassi di occupazione più elevati e a rendimenti locativi più alti. Tuttavia, il mercato degli ETF immobiliari sostenibili è ancora relativamente nuovo e la scelta dei fondi è quindi limitata. La performance a lungo termine di questi ETF è difficile da prevedere perché dipende in larga misura dallo sviluppo degli standard di sostenibilità e dalla domanda del mercato. Inoltre, gli ETF sostenibili possono avere costi di gestione più elevati a causa dell'analisi più approfondita e della due diligence.

Nel complesso, gli ETF immobiliari sostenibili possono essere un'utile aggiunta a un portafoglio d'investimento diversificato, soprattutto per gli investitori che attribuiscono importanza agli standard ambientali e sociali.