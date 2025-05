ETF Obbligazioni Aggregate Sostenibili

Sì, un investimento in ETF obbligazionari aggregati sostenibili può avere senso se l'investimento sostenibile è importante per te, se non vuoi investire solo in ETF su titoli di stato o obbligazioni societarie, se sei convinto delle strategie di investimento sostenibile del rispettivo ETF, ma sei anche consapevole del rischio di una diversificazione solitamente significativamente ridotta a causa dei criteri di sostenibilità. Con gli ETF obbligazionari aggregati sostenibili, puoi investire in obbligazioni emesse da società, governi ed emittenti quasi governativi che agiscono in modo rispettoso del clima e socialmente responsabile.

Nota bene: un investimento in un ETF obbligazionario aggregato sostenibile di solito prevede un filtro in base a determinati criteri di sostenibilità. Questi possono essere molto diversi e devono essere adatti a te e alla tua strategia di investimento.

Esempi di concetti di investimento sostenibile sono ad esempio

ESG - Ambiente, Sociale e Governance

SRI - Investimenti Socialmente Responsabili

SDG - Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Prima di ogni investimento è quindi necessaria una solida conoscenza finanziaria e devi verificare ogni singolo prodotto per verificarne l'idoneità.