Investire nelle criptovalute

Quando il Bitcoin, una delle prime criptovalute, fu inventato, la grande crisi finanziaria era ancora nelle sue fasi finali. All'epoca, il sistema bancario del mondo occidentale stava vacillando a causa della crisi immobiliare negli Stati Uniti. Questo è costato alle banche e agli istituti di credito una grande perdita di fiducia. Nel 2009, l'idea del Bitcoin come prima valuta digitale fu presentata in un libro bianco. L'autore o gli autori sono ancora oggi sconosciuti e vengono solitamente indicati con lo pseudonimo di"Satoshi Nakamoto". Come prima valuta digitale in assoluto, il Bitcoin intendeva rendere gli utenti indipendenti dal sistema bancario. A differenza delle valute convenzionali come l'euro o il dollaro, non esiste un'autorità centrale che decide quanti bitcoin sono in circolazione.

Il Bitcoin e la tecnologia blockchain ad esso associata sono ora arrivati nel mondo finanziario, per il quale le criptovalute e le tecnologie erano in realtà pensate come una controprogettazione. Numerose società finanziarie utilizzano la tecnologia blockchain sottostante o offrono prodotti e servizi correlati alle criptovalute. Oggi gli investitori non hanno più bisogno di avere un wallet, cioè un portafoglio digitale. Le criptovalute possono anche essere negoziate come titoli sotto forma di prodotti negoziati in borsa (ETP) attraverso centri di negoziazione regolamentati come Xetra.