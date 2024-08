Le 10 criptovalute più importanti

Tether (USDT): la più grande stablecoin

Tether è strettamente legato all'andamento del dollaro USA e pertanto rientra nella categoria delle cosiddette stablecoin. Le stablecoin sono criptovalute legate a un bene specifico al di fuori del mondo delle criptovalute. Possono essere valute di banche centrali come il dollaro USA, l'euro o la sterlina, ma anche altri beni come i metalli preziosi. Nel caso di Tether, l'ancoraggio alla valuta si ottiene principalmente depositando contanti statunitensi e altre garanzie come le obbligazioni. Altre monete stabili lavorano con algoritmi per garantire il valore e utilizzano criptovalute per farlo, il che, come nel caso del precedente token TerraUSD, comporta notevoli rischi.

Tuttavia, il peg ha anche un grande vantaggio: il dollaro USA mostra raramente movimenti di prezzo irregolari, il che rende Tether meno volatile di altre criptovalute. Questo è un argomento importante per gli investitori che considerano le criptovalute come un investimento. Tuttavia, Tether è considerato in modo critico perché la valuta è controllata da un'unica società - i creatori dietro il crypto exchange Bitfinex - e il contesto non è trasparente. Nel novembre 2023, Tether aveva una capitalizzazione di mercato di circa 85 miliardi di dollari, il che la rendeva la terza criptovaluta più grande. In pratica, Tether viene utilizzato principalmente per fare trading con altre criptovalute, in quanto non è necessario scambiare ogni volta la valuta fiat.