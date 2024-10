La stratégie Core-Satellite

Il n'y a pas de limites à la construction d'une stratégie core-satellite avec des ETF, des actions, des obligations et d'autres classes d'actifs. En fin de compte, c'est vous qui décidez quels titres et actifs vous voulez inclure dans votre portefeuille.

Prenons un exemple. Le graphique suivant montre le portefeuille d'un investisseur qui espère obtenir un rendement supérieur en ajoutant un ETF canadien et un ETF batterie. L'exemple est fictif et ne constitue pas une recommandation d'investissement, mais il illustre néanmoins la manière dont les préférences et les points forts individuels peuvent être mis en avant dans une stratégie core-satellite :

Il est important que vous trouvez votre propre stratégie d'investissement et que vous construisez un portefeuille individuel qui correspond à votre capacité de risque et à vos objectifs d'investissement.

Au lieu du MSCI All-Country World ETF, vous pouvez par exemple choisir deux ETF à large spectre, par exemple sur le MSCI World et le MSCI Emerging Markets. Vous investissez ainsi dans le développement des marchés boursiers du monde entier, en couvrant de nombreux pays industrialisés et émergents avec la pondération qui vous convient. La pondération est également importante au sein de votre stratégie Core-Satellite. Un choix populaire est d'investir davantage dans le MSCI World ETF (par exemple 70%) et une plus petite partie dans le MSCI Emerging Markets ETF (par exemple 30%). Vous avez ainsi créé une base solide à long terme.

En tant que satellite, plusieurs options sont maintenant envisageables. Vous pouvez choisir, comme dans notre exemple, des ETF thématiques ou nationaux spécifiques. Mais peut-être que vous avez déjà des connaissances et que vous trouvez certaines entreprises prometteuses et bon marché à long terme. Vous pouvez alors investir de manière ciblée dans les actions de ces entreprises. Cependant, le risque des actions individuelles est très élevé, c'est pourquoi vous devez être conscient que le rêve d'un rendement supérieur peut aussi se transformer en perte totale. Selon la pondération de ces satellites, le Core peut néanmoins vous aider à donner un peu plus de stabilité à votre portefeuille.