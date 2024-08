Oui, la stratégie buy-and-hold convient très bien aux investisseurs privés, car elle est facile à comprendre et à mettre en œuvre. Agir moins activement permet non seulement d'économiser des coûts, du temps et des efforts, mais aide aussi à éviter bon nombre des erreurs les plus fréquentes des investisseurs, comme penser à court terme et agir trop souvent.

Cependant, cette stratégie d'investissement exige beaucoup de patience, de discipline et de persévérance et suppose la sélection de titres en hausse à long terme, une durée d'investissement à long terme et une diversification suffisante.