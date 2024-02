Investire in titoli

Fondi & ETF

Con i fondi è possibile investire in azioni, obbligazioni, immobili e altre classi di attività. I fondi mettono in comune il denaro di molti investitori per investire in diversi titoli allo stesso tempo. I fondi d'investimento offrono un modo efficiente per diversificare il proprio portafoglio, poiché investono automaticamente in diverse attività. I fondi attivi sono gestiti da un gestore professionista che prende decisioni basate sugli obiettivi di investimento del fondo e sulle analisi di mercato.

I fondi negoziati in borsa (ETF) sono un tipo particolare di fondo. Gli ETF sono fondi negoziati in borsa che replicano automaticamente la performance di un indice specifico, come il DAX. I fondi passivi non utilizzano la gestione del fondo, per questo motivo sono più economici dei fondi attivi. Gli ETF offrono un modo trasparente per investire in vari mercati in modo ampiamente diversificato.