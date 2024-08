Le obbligazioni convertibili

Le obbligazioni sono titoli a tasso fisso che le aziende possono utilizzare per raccogliere capitali, proprio come un prestito, ma in borsa. Acquistando un'obbligazione, gli investitori prestano denaro alla società per un certo periodo di tempo e ricevono in cambio un interesse. Alla fine del periodo, il capitale più gli interessi vengono rimborsati.

Un'obbligazione convertibile inizialmente funziona esattamente come una normale obbligazione societaria. Inoltre, ha una durata e un tasso di interesse fissi. Inoltre, c'è il diritto di conversione, che ti dà la possibilità di scambiare l'obbligazione con azioni al prezzo di conversione. Il numero di azioni che riceverai per la tua obbligazione convertibile e il relativo prezzo vengono stabiliti in anticipo. Non è possibile convertire solo una parte del denaro dell'obbligazione in azioni, o tutto o niente.

Esempio:

Valore nominale dell'obbligazione convertibile: 1.000 euro

Prezzo di conversione: 4 euro per azione

Rapporto di conversione: 1:250

In questo esempio, acquisti un'obbligazione convertibile per 1.000 euro. Durante il periodo di conversione, puoi convertire l'obbligazione in azioni con un rapporto di 1:250. Ciò significa che riceverai 250 azioni in cambio di un'azione. Ciò significa che riceverai 250 azioni per la tua obbligazione. La conversione costerà quindi 4 euro per azione (1.000 euro / 250 azioni).

La conversione dell'obbligazione convertibile in azioni è possibile solo durante il periodo di conversione. Questo periodo inizia solitamente qualche settimana dopo l'inizio del periodo e termina poco prima della fine del periodo. Se il prezzo delle azioni sale durante questo periodo, puoi esercitare il tuo diritto di conversione e convertire l'obbligazione con un profitto. È fondamentale che il prezzo delle azioni sia almeno superiore al prezzo di conversione. Dovresti anche considerare gli interessi che riceverai sull'obbligazione durante il periodo di validità. Se il valore di tutte le azioni che riceverai per la tua obbligazione convertibile supera il valore dell'obbligazione più gli interessi, potresti ottenere un profitto dalla conversione.