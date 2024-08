Cosa sono i derivati

L'uso dei derivati nella pratica

Nella pratica, i derivati vengono utilizzati in molti settori per una grande varietà di scopi. Nell'industria o nell'agricoltura, ad esempio, questi prodotti finanziari vengono utilizzati per coprirsi dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e delle valute. Nel settore finanziario, sono spesso utilizzati da banche, hedge fund e gestori patrimoniali per coprire i rischi o per scopi speculativi. Gli investitori privati utilizzano spesso i derivati a fini speculativi o per coprire un portafoglio. I vari utilizzi sono illustrati in dettaglio qui di seguito.