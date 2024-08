Investire con la strategia dei dividendi

Oltre a questi fattori, per una strategia dei dividendi di successo non è importante solo l'importo dei dividendi, ma anche il rendimento dei dividendi. Questo dato chiave indica il rapporto tra il pagamento dei dividendi e il prezzo dell'azione e viene calcolato come segue:

Rendimento del dividendo (%) = (Dividendo pagato/prezzo dell'azione) × 100

Un esempio: Se avessi posseduto un'azione BASF nel 2010, all'epoca avresti ricevuto un dividendo di 1,70€. Da allora, BASF ha pagato un dividendo ogni anno e in molti anni lo ha addirittura aumentato. E questo indipendentemente dalla quotazione dell'azione in quel momento. Quindi chi non ha venduto azioni BASF da allora riceverà un dividendo di 3,40 euro nel 2023. Tuttavia, poiché il pagamento di un dividendo e il suo ammontare non sono garantiti e l'andamento di un'azienda non può essere previsto, questo esempio non rappresenta una raccomandazione di investimento. Puoi anche utilizzare la ricerca di azioni per filtrare i titoli a dividendo.

Ma ricorda: per quanto sia allettante e desiderabile un alto rendimento da dividendo, gli investitori devono sempre esaminare con attenzione la situazione generale della società, il suo bilancio e i suoi dati principali. Gli investitori dovrebbero essere particolarmente cauti al di sopra di un rendimento da dividendo del 10%, poiché questo può anche indicare un rischio elevato e una perdita di prezzo. Quando si selezionano azioni o ETF per una strategia sui dividendi, è quindi consigliabile trovare un equilibrio tra diversi fattori.