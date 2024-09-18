Un gage de diversification et de stabilité en période d'incertitude

Les matières premières permettent de diversifier un portefeuille en investissant dans des actifs physiques qui présentent une faible corrélation avec les actions et les obligations. Cette diversification aide à réduire le risque et à renforcer la stabilité du portefeuille, surtout en période de volatilité des marchés.

Par ailleurs, les matières premières telles que les métaux, les produits agricoles et les sources d'énergie possèdent une valeur intrinsèque due à leurs caractéristiques physiques et à leur rôle crucial dans l'économie.

La demande mondiale croissante, soutenue par l'augmentation de la population et le développement industriel, renforce les perspectives à long terme pour de nombreuses matières premières.

Les ETF matières premières et les ETC offrent une manière pratique et économique d'investir dans ces marchés, sans avoir à gérer les défis logistiques liés à la possession physique des matières premières.

Souhaitez-vous découvrir d'autres ETF ?