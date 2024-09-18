Investir de manière ciblée avec des ETF matières premières
Tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix
En période d'incertitude économique, de nombreux investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille et à se protéger contre l'inflation. Les matières premières offrent une solution en permettant d'investir dans des ressources comme le pétrole, l'or ou les produits agricoles, sans avoir à les détenir physiquement.
À travers ce guide, nous vous expliquons le fonctionnement des ETF matières premières, leurs avantages et inconvénients, ainsi que la manière de choisir l'ETF le mieux adapté à vos besoins.
Avant de commencer :L'essentiel sur les ETF matières premières
Définition : Les ETF matières premières sont des fonds négociés en bourse qui permettent aux investisseurs de s'exposer aux marchés des matières premières. Plutôt que d'investir directement dans des matières premières physiques, ces ETF reproduisent de manière synthétique la performance d'un indice de matières premières.
Différence avec les ETC : Les ETF sur matières premières investissent généralement dans un ensemble diversifié de matières premières ou de contrats à terme, tandis que les ETC suivent souvent directement l'évolution des prix d'une matière première individuelle.
Risque : Contrairement aux ETF sur actions, les ETF sur matières premières comportent un risque lié aux fluctuations des prix des matières premières sous-jacentes.
Diversification: En intégrant des matières premières, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille et réduire le risque global. Souvent perçues comme un placement sûr en période de crise, les matières premières peuvent offrir des performances indépendantes des marchés actions et obligations.
Que sont les ETF matières premières ?
Les ETF sur matières premières sont des fonds négociés en bourse qui reproduisent la performance d'indices de matières premières. Ces indices peuvent être largement diversifiés ou se concentrer sur des ressources spécifiques comme l'or, le pétrole ou les métaux. L'avantage principal de ces ETF est qu'ils permettent d'investir sur divers marchés de matières premières sans avoir à détenir physiquement ces ressources.
En général, les ETF sur matières premières se répartissent en deux types :
Quels sont les différents types de matières premières ?
Les matières premières se classifient généralement en cinq catégories principales : Les énergies fossiles, les métaux précieux, les métaux industriels, les produits agricoles et le bétail. Les caractéristiques de ces matières premières peuvent varier considérablement, que ce soit en termes de saisonnalité ou de possibilités de stockage. Elles diffèrent également par leur corrélation entre elles, avec d'autres classes d'actifs, et avec le taux d'inflation, ainsi que par leur volatilité et leurs perspectives d'avenir.
Les énergies fossiles, telles que le pétrole et le gaz naturel, dominent le marché des matières premières et font fréquemment l'objet de reportages quotidiens. Les métaux précieux, comme l'or et l'argent, sont utilisés comme investissements depuis des millénaires et peuvent être facilement stockés. Les métaux industriels, tels que le cuivre et l'aluminium, sont essentiels pour les secteurs de la construction et de la production. Les produits agricoles, comme le blé et le café, sont cruciaux à la fois pour l'alimentation et le commerce. Enfin, le secteur de l'élevage, incluant les bovins et les porcs vivants, est principalement négocié sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Cette diversité de matières premières offre de nombreuses opportunités d'investissement et joue un rôle fondamental dans l'économie mondiale.
Les différences entre les ETF et les ETC matières premières
Les ETF matières premières et les ETC sont tous deux des produits négociés en bourse permettant d'investir dans les matières premières, mais ils présentent des différences essentielles à connaître :
- Les ETF (Exchange Traded Funds) matières premières sont des fonds qui répliquent la performance d'un indice de matières premières. Ces indices peuvent être diversifiés et inclure plusieurs matières premières, telles que le pétrole, l'or, les métaux industriels ou les produits agricoles.
- Les ETC (Exchange Traded Commodities), en revanche, sont des titres négociés en bourse qui reflètent généralement l'évolution des prix d'une seule matière première. Légalement, les ETC sont des obligations perpétuelles, ce qui les distingue des ETF. Cette structure permet d'investir directement dans des matières premières individuelles comme l'or, l'argent ou le pétrole.
En résumé : Un ETF matières premières réplique toujours un indice composé de plusieurs matières premières, ce qui le rend inadapté pour suivre l'évolution des prix d'une seule matière première. Si vous souhaitez investir spécifiquement dans une matière première unique, l'ETC sur les matières premières constitue une alternative appropriée.
Les avantages des ETF matières premières
- Diversification : Les ETF matières premières permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de répartir les risques. Étant donné que les prix des matières premières fluctuent souvent indépendamment des marchés actions et obligations, ils peuvent contribuer à stabiliser le portefeuille global.
- Inflation : Les matières premières offrent souvent une bonne protection contre l'inflation, car leurs prix tendent à augmenter lorsque l'inflation monte. Les ETF matières premières peuvent ainsi constituer un complément utile en période d'incertitude économique.
- Accès à des marchés difficiles d'accès : Les marchés des matières premières peuvent être complexes et nécessitent des connaissances et une infrastructure spécifiques. Les ETF matières premières fournissent un moyen pratique d'investir dans ces marchés sans avoir à gérer les produits physiques.
- Liquidité : Les ETF matières premières sont généralement liquides, ce qui permet de les acheter et de les vendre facilement. Cela offre aux investisseurs la flexibilité de réagir rapidement aux fluctuations du marché.
Les inconvénients des ETF matières premières
- Forte volatilité : Les marchés des matières premières sont réputés pour leur forte volatilité. Des facteurs tels que les événements géopolitiques, les conditions météorologiques et l'humeur du marché peuvent provoquer des variations de prix significatives, entraînant des fluctuations importantes.
- Effets de roulement sur les contrats à terme : De nombreux ETF matières premières investissent dans des contrats à terme plutôt que dans les matières premières physiques. Cela peut entraîner des pertes de roulement lorsque le prix du nouveau contrat à terme est supérieur à celui du contrat expirant, ce qui peut impacter négativement la performance de l'ETF.
- Risque de change : Étant donné que les matières premières sont souvent négociées en dollars américains, les investisseurs européens peuvent être exposés à un risque de change. Les fluctuations du taux de change entre l'euro et le dollar américain peuvent affecter le rendement des investissements.
- Choix limité d'indices : Le nombre d'indices de contrats à terme sur les matières premières est relativement restreint comparé à celui des indices d'actions. Cela peut limiter les possibilités de diversification et conduire à une concentration élevée dans certains ETF.
Conclusion :Un gage de diversification et de stabilité en période d'incertitude
Les matières premières permettent de diversifier un portefeuille en investissant dans des actifs physiques qui présentent une faible corrélation avec les actions et les obligations. Cette diversification aide à réduire le risque et à renforcer la stabilité du portefeuille, surtout en période de volatilité des marchés.
Par ailleurs, les matières premières telles que les métaux, les produits agricoles et les sources d'énergie possèdent une valeur intrinsèque due à leurs caractéristiques physiques et à leur rôle crucial dans l'économie.
La demande mondiale croissante, soutenue par l'augmentation de la population et le développement industriel, renforce les perspectives à long terme pour de nombreuses matières premières.
Les ETF matières premières et les ETC offrent une manière pratique et économique d'investir dans ces marchés, sans avoir à gérer les défis logistiques liés à la possession physique des matières premières.
Nos réponses aux questions fréquentes
