ETC Platine

Le platine est un métal précieux qui est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, bijoux et catalyseurs. L'industrie automobile est une grande consommatrice de la matière première qu'est le platine, car elle en a besoin pour les catalyseurs automobiles. Dans les catalyseurs pour moteurs à essence, on utilise soit du platine soit du palladium en combinaison avec du rhodium, tandis que dans les catalyseurs diesel et les filtres à particules, on utilise principalement du platine. Ces derniers nécessitent en outre cinq à dix fois plus de métaux de platine que leurs homologues à essence.

Pour les investisseurs qui souhaitent investir dans le platine, les ETC sur le platine offrent un moyen efficace de participer au marché du platine sans la complexité du commerce physique ou du commerce de contrats à terme.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC sur le platine pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et ses inconvénients.