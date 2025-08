Le sucre est une matière première essentielle pour la production alimentaire et la production d'éthanol, et il est consommé en grandes quantités dans le monde entier. Le sucre est produit à partir de deux matières premières : La canne à sucre et la betterave à sucre.

Environ 75% du sucre est obtenu à partir de la canne à sucre. Le sucre brut et le sucre raffiné (blanc) sont deux produits différents qui font l'objet d'un commerce international. Les pays qui cultivent la betterave à sucre exportent du sucre raffiné, tandis que les pays qui cultivent la canne à sucre exportent soit du sucre de canne, soit du sucre raffiné. La différence entre les prix du marché du sucre brut et du sucre blanc s'appelle la prime au sucre blanc.

Pour les investisseurs qui souhaitent profiter de l'évolution des prix de cette importante matière première agricole, les ETC sur le sucre constituent une option efficace.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC sur le sucre pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et ses inconvénients.