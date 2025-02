ETF & ETC Or

L'or est un métal précieux jaune brillant, utilisé comme réserve de valeur et moyen de paiement, et transformé en bijoux. Il est indestructible, mais malléable. La valeur de l'or est reconnue et appréciée dans le monde entier. Une autre propriété positive est la bonne conductivité de l'électricité et de la chaleur, ce qui fait que l'or n'est pas seulement un investissement de valeur, mais peut aussi être utilisé dans l'industrie, où il est en partie allié à d'autres métaux.

Il existe différentes possibilités pour participer à l'évolution de la valeur de l'or.

achat physique de lingots d'or (à partir de 1 gramme)

achat physique de pièces (par ex. Krugerrand)

ETF sur l'or ou ETC sur l'or

Actions de mines d'or (par ex. Barrick Gold)

ETF sur les mines d'or

Les actions de mines d'or et les ETF de mines d'or sont toutefois beaucoup plus risqués qu'un investissement dans l'or physique ou un produit en or négocié en bourse.

Les ETF sur l'or et les ETC sur l'or offrent un moyen flexible et peu coûteux d'investir dans l'or. Ils permettent aux investisseurs de participer à l'évolution de la valeur du métal précieux sans avoir à supporter la complexité de l'achat physique et du stockage de l'or.

C'est justement en période d'incertitude économique et d'inflation que l'or peut être attractif en tant que réserve de valeur et protection contre la perte du pouvoir d'achat. Les ETF sur l'or et les ETC sur l'or ont également l'avantage d'être facilement négociables et de pouvoir être échangés sur des marchés réglementés. Ils ne sont toutefois pas sans risque ; le prix de l'or peut notamment fluctuer fortement, ce qui peut entraîner des pertes de valeur considérables.

Dans l'ensemble, les ETF sur l'or et les ETC sur l'or constituent un ajout judicieux au portefeuille, notamment pour la diversification et la protection contre les crises économiques.