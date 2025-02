ETF Matières premières

Bon à savoir : La backwardation et le contango décrivent les structures de prix des contrats à terme sur les marchés des matières premières et sont essentiels pour les ETF sur les matières premières. La backwardation se produit lorsque les prix de livraison futurs sont inférieurs aux prix au comptant actuels, ce qui peut entraîner des rendements de roulement positifs et des rendements d'ETF plus élevés. Contango, en revanche, signifie que les prix de livraison futurs sont plus élevés que les prix au comptant, ce qui entraîne des rendements de roulement négatifs et des rendements d'ETF plus faibles. Les investisseurs devraient tenir compte de ces concepts lorsqu'ils investissent dans des ETF sur les matières premières, car ils peuvent avoir une influence considérable sur le rendement global.