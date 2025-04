ETC Énergie

Investir dans des ETC sur les matières premières énergétiques peut être judicieux pour profiter de la demande croissante en matières premières énergétiques.

Ces ETC permettent aux investisseurs d'accéder à des marchés comme le pétrole, le gaz, le charbon et d'autres sources d'énergie. Ils sont de plus en plus critiqués dans le contexte du changement climatique, car les combustibles fossiles sont considérés comme les principaux responsables des émissions de CO₂. De plus, ces ressources sont finies et un tournant vers les énergies renouvelables est souhaité politiquement et socialement.

En outre, les matières premières énergétiques peuvent servir de protection contre l'inflation, car leurs prix augmentent souvent en période d'incertitude économique. Cependant, les investisseurs doivent également tenir compte des risques élevés, notamment de la volatilité des prix des matières premières. La stratégie avec les ETC sur les matières premières énergétiques peut également être utile pour profiter des mouvements à court terme du marché ou pour augmenter la diversification dans un portefeuille d'actions mondiales et le protéger à long terme.