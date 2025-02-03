Investir dans les ETC de métaux industriels
Quel est le meilleur ETC de métaux industriels ?
Les ETC sur les métaux industriels offrent aux investisseurs un accès à une large gamme de matières premières essentielles à la production industrielle. Ces ETC sont intéressants pour les investisseurs qui misent sur une hausse à long terme des prix des matières premières de ces métaux ou qui souhaitent diversifier davantage leur portefeuille d'actions mondiales.
Avec ces produits négociés en bourse, les investisseurs peuvent profiter de l'évolution des prix des métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel ou l'aluminium sans avoir à les acheter directement ou à les posséder physiquement.
Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC de métaux industriels pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et inconvénients.
Faits sur les ETC sur les métaux industriels
Cu, Al, Ni, Zn, Pb, Sn, Fe
Solide
Industrie du bâtiment, industrie automobile, industrie électronique, construction navale, construction mécanique.
Extraction du minerai, enrichissement, fusion, recyclage
Source : extraETF, à la date du : 20 sept. 2024.
Investissez sans commission à partir de 10€. Accédez aux marchés mondiaux avec des ETF et profitez d’une sélection de plus de 500 ETF pour diversifier facilement votre portefeuille et saisir les opportunités d’investissement à l’échelle internationale.
Les ETC sur les métaux industriels sont-ils utiles ?
Les ETC sur les métaux industriels peuvent être utiles pour participer à l'évolution des marchés des matières premières sans avoir à investir directement dans les métaux physiques. C'est particulièrement vrai pour les investisseurs à long terme qui misent sur la hausse des prix des métaux industriels comme le cuivre, l'étain, l'aluminium, le zinc, le fer ou le nickel.
Un autre avantage réside dans la diversification avec les ETC de métaux industriels pour élargir son portefeuille. Les matières premières sont également considérées comme une protection contre l'inflation, car leurs prix ont tendance à augmenter avec l'inflation.
Attention, il ne faut pas oublier : Les métaux industriels ont un comportement cyclique sur le marché, qui dépend fortement de la conjoncture mondiale - en période de reprise économique, les prix augmentent souvent en raison d'une demande accrue, tandis qu'en période de ralentissement, ils peuvent baisser en raison d'une demande plus faible.
Dans l'ensemble, les ETC de métaux industriels peuvent être un ajout utile à un portefeuille d'actions mondiales largement diversifié.
De nombreux investisseurs recherchent un ETF de métaux industriels lorsqu'ils souhaitent investir dans les métaux industriels. Cependant, les dispositions légales en Allemagne ne permettent pas à un fonds d'investissement d'investir exclusivement dans une seule matière première. C'est pourquoi il existe des ETF de matières premières largement diversifiés qui investissent dans une multitude de matières premières, mais pas d'ETF de métaux industriels spécifiques. Les investisseurs qui souhaitent investir de manière ciblée dans les métaux industriels doivent donc se tourner vers les ETC de métaux industriels(Exchange Traded Commodities).
Comparaison des ETC sur les métaux industriels
Lors de la comparaison des ETC sur les métaux industriels, il faut tenir compte de facteurs tels que le ratio des frais totaux (Total Expense Ratio, TER) et le rendement. Une comparaison détaillée de ces facteurs permet de connaître les avantages et les inconvénients des différentes offres.
Les informations du tableau suivant visent à répondre à ces questions et à d'autres, afin de pouvoir prendre une décision éclairée.
Comparaison des performances des meilleurs ETC sur les métaux industriels
La performance des meilleurs ETC de métaux industriels peut varier considérablement. Une comparaison des performances sur différentes périodes (par ex. 1 an, 3 ans, 5 ans) montre à quel point les différents ETC répliquent le prix des métaux industriels et quels ont été leurs rendements.
Attention: l'évolution historique des cours n'offre aucune garantie pour l'avenir.
Où puis-je acheter des ETC sur les métaux industriels ?
Les ETC de métaux industriels peuvent être achetés sur n'importe quelle bourse où ils sont cotés. Les places de marché les plus courantes sont la Deutsche Börse (Xetra), la bourse de Francfort, la bourse de Stuttgart ou la bourse de Munich.
Comme pour les actions, l'achat se fait via une banque ou un courtier en ligne. Il est également possible de mettre en place un plan d'épargne ETF via ces derniers. Selon le fournisseur, la sélection d'ETC peut varier. Pour acheter des ETC, il faut d'abord ouvrir un compte-titres.
Comparaison des plus gros ETC de métaux industriels
Tu trouveras ici une comparaison des plus grands ETC de métaux industriels. Un ETC doit avoir un volume de fonds d'au moins 100 millions d'euros pour qu'il soit rentable pour le fournisseur d'ETC. Cela réduit ton risque que l'ETC soit fermé. Parmi les plus grands ETC de métaux industriels en termes d'actifs gérés, on trouve
L'ETF-Explorer, le guide gratuit pour votre investissement
Tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le monde des ETF. Facile à comprendre, bien fondé - et gratuit ! Obtenez votre exemplaire gratuit ! Vous y apprendrez :
- Comment atteindre plus facilement vos objectifs financiers
- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quel est l'ETC sur les métaux industriels le plus avantageux ?
Les ETC sur les métaux industriels les moins chers se distinguent par des ratios de coûts totaux (TER) faibles. Tu trouveras ici une comparaison des ETC de métaux industriels les moins chers. Fais attention aux coûts totaux des ETF.
Plans d'épargne ETF sur les ETC de métaux industriels
Le tableau suivant te mènera à notre comparateur de plans d'épargne en ETF, qui te permettra de trouver exactement les plans d'épargne en ETF qui te conviennent le mieux.
Avantages des ETC sur les métaux industriels
Nous avons résumé ici pour toi les principaux avantages des ETC sur les métaux industriels. Tu dois tenir compte de ces points.
- Diversification : les ETC donnent accès à plusieurs métaux industriels comme le cuivre, l'aluminium, le zinc ou le nickel et répartissent ainsi le risque dans le portefeuille.
- Métaux essentiels pour l'industrie : les métaux industriels sont par exemple indispensables pour l'industrie du bâtiment, de l'automobile et de l'électronique.
- Accès aux marchés cycliques : Les investisseurs peuvent profiter des fluctuations de prix au cours du cycle économique, en particulier dans les phases de reprise économique.
- Protection contre l'inflation : les métaux industriels ont tendance à prendre de la valeur lorsque l'inflation augmente, ce qui en fait une protection contre la perte de pouvoir d'achat.
- Les développements technologiques peuvent augmenter la demande : Les innovations dans des domaines tels que l'électromobilité ou les énergies renouvelables augmentent souvent la demande de certains métaux industriels, ce qui peut entraîner une hausse des prix à long terme.
Inconvénients des ETC sur les métaux industriels
Nous avons résumé ici les principaux inconvénients des ETC sur les métaux industriels. Tu dois tenir compte de ces points.
- Forte volatilité : les prix des métaux industriels fluctuent fortement et dépendent des cycles économiques mondiaux, ce qui rend l'investissement risqué.
- Dépendance à la conjoncture : la demande de métaux industriels diminue en cas de ralentissement économique, ce qui peut avoir un effet négatif sur la performance.
- Risques géopolitiques : De nombreux métaux industriels sont extraits dans des régions politiquement instables, ce qui peut entraîner des pénuries d'approvisionnement et des fluctuations de prix.
- Marchés cycliques : comme les matières premières sont cycliques, des pertes peuvent survenir dans les phases d'offre excédentaire ou de récession économique.
- Fluctuations saisonnières : Les métaux industriels sont souvent soumis à des fluctuations saisonnières des prix, ce qui peut entraîner une volatilité supplémentaire.
Conclusion :C'est le meilleur ETC de métaux industriels
Le meilleur ETC de métaux industriels est celui qui convient le mieux à toi, à ta stratégie d'investissement et à ta situation financière. Les ETC de métaux industriels présentés dans ce guide se distinguent par quelques points pertinents (coûts, émetteur, spread). Il est donc important d'examiner attentivement l'ETC choisi.
Questions fréquentes sur les ETC sur les métaux industriels
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.
- Faits sur les ETC sur les métaux industriels
- Les ETC sur les métaux industriels sont-ils utiles ?
- Comparaison des ETC sur les métaux industriels
- Comparaison des performances des meilleurs ETC sur les métaux industriels
- Comparaison des plus gros ETC de métaux industriels
- Quel est l'ETC sur les métaux industriels le plus avantageux ?
- C'est le meilleur ETC de métaux industriels
- Questions fréquentes sur les ETC sur les métaux industriels