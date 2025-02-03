Les ETC sur les métaux industriels offrent aux investisseurs un accès à une large gamme de matières premières essentielles à la production industrielle. Ces ETC sont intéressants pour les investisseurs qui misent sur une hausse à long terme des prix des matières premières de ces métaux ou qui souhaitent diversifier davantage leur portefeuille d'actions mondiales.

Avec ces produits négociés en bourse, les investisseurs peuvent profiter de l'évolution des prix des métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel ou l'aluminium sans avoir à les acheter directement ou à les posséder physiquement.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC de métaux industriels pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont ses avantages et inconvénients.