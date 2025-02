Le café est l'une des boissons les plus populaires au monde et une matière première importante, principalement cultivée dans les régions tropicales. Deux types de café sont principalement commercialisés dans le monde : Arabica et Robusta. Le café arabica est généralement le plus demandé et est considéré comme une variété premium par la plupart des fournisseurs. Contrairement à l'arabica, plus fragile, le robusta est plus résistant et moins sensible aux maladies. Les contrats à terme offrent généralement une exposition à une variété de café spécifique. Le contrat Coffee C est par exemple l'indice de référence mondial pour le café arabica.

Pour les investisseurs qui souhaitent investir sur le marché des matières premières, les ETC sur le café offrent un moyen simple de profiter des mouvements de prix. Ces titres négociés en bourse permettent d'investir dans le café sans avoir à stocker le fruit lui-même.

Dans ce guide, vous apprendrez comment trouver le meilleur ETC sur le café pour vos besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont les avantages et les inconvénients.