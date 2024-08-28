Der Markt für nachhaltige ETFs hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Aufschwung erlebt. 2023 wurden in Deutschland mehr neue nachhaltige Fonds als je zuvor auf den Markt gebracht, und das Interesse an diesen Produkten steigt kontinuierlich. Das Vermögen in passiven ESG-Anlagen stieg im Jahr 2023 von rund 95,2 Milliarden Euro auf 172,5 Milliarden Euro.

Es gibt immer mehr ETFs, die diese Nachfrage stillen: Seit 2014 ist die Zahl nachhaltiger ETFs in Deutschland um das 120-fache gestiegen. Das verwaltete Vermögen von in Deutschland handelbaren, nachhaltigen ETFs lag 2014 noch bei 0,05 Milliarden €, 2023 hingegen bei 214 Milliarden €, was einem Anstieg um das 4.280-fache entspricht. Während nachhaltige ETFs im Jahr 2010 weniger als ein Prozent der in Deutschland handelbaren ETFs ausmachten, waren es 2023 bereits rund ein Drittel.

Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen, dass nachhaltige ETFs nicht nur ein vorübergehender Trend sind, sondern eine nachhaltige und wachsende Anlageklasse darstellen, die sowohl von Anlegerinnen und Anlegern als auch von Anbietern verstärkt nachgefragt und angeboten wird.