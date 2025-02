Wir bringen Ihre Marke direkt zum Kunden

Welche Werbeformate werden angeboten?

Wir bieten verschiedene Werbeformate wie Banner, Native Ads, Sponsored Posts, Promotionboxen, Gastbeiträge und Anzeigen im Printmagazin an. Am besten fordern Sie unsere Mediadaten an, dort ist alles genau beschrieben. Sonderwerbeformen (feste Integrationen, Testberichte, individuelle technische Lösungen etc.) auf Anfrage.