Themen-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die sich – wie der Name schon vermuten lässt – auf spezifische Themen konzentrieren.

Diese ETFs ermöglichen es Anlegerinnen und Anleger, in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren, die von einem bestimmten Thema profitieren, und bieten dabei eine breite Diversifikation innerhalb dieses Themas. Themen-ETFs konzentrieren sich auf spezifische Trends oder Branchen, die als besonders zukunftsträchtig gelten, wie z.B. erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen, Technologie oder nachhaltige Investitionen.