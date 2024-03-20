In einer Welt, in der 1.000 Euro heute eine gewisse Kaufkraft haben, wird ihre Bedeutung in 20, 30 oder 40 Jahren durch die Auswirkungen der Inflation erheblich abnehmen.

Die ständige Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen führt dazu, dass unser Geld kontinuierlich an Wert verliert. Die Frage, die sich stellt: Wie viel Geld brauchen wir in Zukunft, um mit 1.000 Euro die gleichen Dinge kaufen zu können wie heute? Dieses Phänomen macht die Inflation zu einem wichtigen Faktor, insbesondere für Anlegerinnen und Anleger, die ihre finanzielle Zukunft planen.

Mit unserem Inflationsrechner kannst du ganz einfach berechnen, wie sich die Inflation auf deine Geldanlage auswirkt. Probiere auch weitere Finanzrechner aus.