Inflation und Kaufkraft berechnen
Was ist dein Geld in der Zukunft wert?
In einer Welt, in der 1.000 Euro heute eine gewisse Kaufkraft haben, wird ihre Bedeutung in 20, 30 oder 40 Jahren durch die Auswirkungen der Inflation erheblich abnehmen.
Die ständige Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen führt dazu, dass unser Geld kontinuierlich an Wert verliert. Die Frage, die sich stellt: Wie viel Geld brauchen wir in Zukunft, um mit 1.000 Euro die gleichen Dinge kaufen zu können wie heute? Dieses Phänomen macht die Inflation zu einem wichtigen Faktor, insbesondere für Anlegerinnen und Anleger, die ihre finanzielle Zukunft planen.
Mit unserem Inflationsrechner kannst du ganz einfach berechnen, wie sich die Inflation auf deine Geldanlage auswirkt. Probiere auch weitere Finanzrechner aus.
Wie funktioniert der Inflationsrechner?
Der Inflationsrechner berechnet den zukünftigen Wert von Geldbeträgen unter Berücksichtigung der erwarteten Inflationsrate. Im Wesentlichen dient der Inflationsrechner dazu, die Kaufkraft eines Geldbetrages in der Zukunft abzuschätzen. Dazu verwendet der Rechner eine Formel, die den Gegenwartswert (Present Value, PV), die Inflationsrate und die Anzahl der Jahre berücksichtigt.
Inflationsrechner: Ergebnis erklärt
Der Inflationsrechner liefert dir zwei verschiedene Ergebnisse:
- Zum einen siehst du, wie hoch deine zukünftige Kaufkraft am Ende des Berechnungszeitraums sein wird. Kurz gesagt: Wie viel wird dein heutiges Geld in Zukunft noch wert sein.
- Zum anderen wird berechnet, wie hoch der Preis einer Ware am Ende des Berechnungszeitraums unter Berücksichtigung der Inflation sein wird. Preis: Was wird dieses Gut in Zukunft kosten?
Ein Beispiel: Ein Betrag von 1.000 Euro hat bei einer Inflationsrate von 2,5 Prozent in 30 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 476,74 Euro. Der Preis eines Gutes würde unter gleichen Bedingungen von 1.000 Euro auf 2.097,57 Euro steigen.
