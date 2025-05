ETF-Sparplanrechner

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn ganz genau kannst du niemals wissen, wie sich dein ETF (oder deine ETFs) in 15 Jahren oder mehr entwickeln wird. Aber du kannst überprüfen, wie sich dein Depot in der Vergangenheit über längere Zeiträume entwickelt hätte und so einen brauchbaren Durchschnittswert ermitteln. Außerdem würden wir dir empfehlen je ein „Best-Case-” sowie ein „Worst-Case-” Szenario durchzuspielen. Konservativ geschätzt kannst du mit 3 oder 3,5 Prozent auf einen Anlagezeitraum von 15 Jahren und mehr rechnen. Positiv geschätzt vielleicht mit 5 oder sogar 6 Prozent.